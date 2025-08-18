Superman ganha data de estreia no streaming; veja onde assistir

Prepare-se para sentir a força do Homem de Aço sem sair do sofá. O novo filme do Superman, assinado por James Gunn e inaugurando o novo universo cinematográfico da DC, chega às principais plataformas digitais para compra e aluguel a partir de 24 de agosto. Sem necessidade de assinatura e livre de anúncios, você decide quando e onde acompanhar a aventura.



O longa apresenta Clark Kent (David Corenswet), o repórter de Smallville dividido entre sua vida humana e os poderes kryptonianos. Guiado por uma fé inabalável na bondade humana, Superman enfrenta dilemas morais e ameaças gigantescas em uma trama que mistura ação épica, drama e questionamentos sobre “verdade” e “justiça” no mundo moderno.



James Gunn mergulha na essência do personagem e expande seu universo, reunindo heróis e vilões icônicos. Lex Luthor (Nicholas Hoult) desafia o Homem de Aço com sua astúcia, enquanto Lois Lane (Rachel Brosnahan) segue firme como a jornalista destemida do Planeta Diário. A Gangue da Justiça, incluindo Lanterna Verde Guy Gardner (Nathan Fillion), Senhor Incrível (Edi Gathegi) e Mulher-Gavião (Isabela Merced), amplia ainda mais a conexão do Superman com outros defensores da Terra.



A escolha de David Corenswet para interpretar Clark Kent não poderia ter sido mais certeira. James Gunn revelou que a química imediata entre ele e Rachel Brosnahan trouxe uma “magia” instantânea à tela, garantindo um relacionamento que é tanto humano quanto heroico.



Não é preciso voar para acompanhar cada detalhe desta jornada. O filme estará disponível em Prime Video, Claro TV+, YouTube, Apple TV e Vivo Play, pronto para transformar sua sala em uma experiência cinematográfica.