Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 18 de agosto de 2025

Operação Ícaro

‘Auditor preso em esquema de R$ 1 bi é de Ribeirão Pires’ (Economia, dia 13). Se a vocação de nossos governantes, Congresso e Judiciário fosse a de enfrentar a impunidade no País, a Lava Jato não teria sido enterrada. E assim esse cancro da corrução, infelizmente, segue perversamente pelo Brasil. Como acompanhamos pela imprensa este caso de estarrecer em que grandes empresas sonegavam impostos por meio do ressarcimento criminoso de créditos tributários, pagando gordas propinas para auditores fiscais de São Paulo. A Operação Ícaro, comandada pelo Ministério Público, prendeu o dono do laboratório Ultrafarma, Sydney Oliveira, e o diretor-executivo da Fast Shop, Mario Otavio Gomes. Também foram citados na operação o Grupo Nós (lojas Oxxo) e a Kalunga papelaria. As empresas pagaram mais de R$ 1 bilhão de propinas para fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda. O líder deste criminoso evento seria o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, também foi preso, que depositava a propina recebida em conta de sua mãe (laranja), Kimio Mizukani da Silva, aposentada que apresenta saldo bancário bilionário e declarou à Receita Federal ter R$ 2 bilhões – e mais R$ 6 milhões, em espécie, em casa. Esse é o perfil do Brasil, que nada fiscaliza, tudo facilita e onde até milhões de aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) são roubados por gente vil, indicada pelo governo, que desviou parte dos recursos de suas aposentadorias.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)





Luís Roberto Barroso

‘Presidente do STF diz que quem pensa diferente não é inimigo’ (Política, dia 16). Causou-me estranheza o fato de o atual presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), em evento com advogados em nossa cidade, dizer que “existe espaço para que todas as ideologias convivam. As pessoas têm visões diferentes. O mundo tem lugar para liberal, conservador e progressista”. Onde será que ficaram o “Perdeu, mané” e o “Nós vencemos o bolsonarismo”? Como diz o ditado popular: “Quem tem, tem medo”.

Vanderlei Retondo - Santo André





Bolsonaros

Não sou petista, tampouco bolsonarista. Sou nacionalista. Nutro amor incondicional ao Brasil. Porém, quando leio que Mota enviou pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro para o conselho de ética, tenho de tomar partido por nosso País. Eduardo Bolsonaro está sendo acusado de quebrar o decoro parlamentar ao agir, nos Estados Unidos, contra autoridades brasileiras constituídas. Eduardo Bolsonaro é irmão de Flávio Bolsonaro, que foi acusado de praticar as tais “rachadinhas” contra funcionários que lhes serviam. Eduardo e Flávio são filhos de Jair Bolsonaro, que pôs em dúvida o resultado das urnas – que o levaram à derrota no pleito último – e que interpretou como ‘gripezinha’ o que era chamado de pandemia e que ceifou centenas de vidas.

Cecél Garcia - Santo André





Soberania

Lula, para garantir pequena alteração na popularidade, descobriu a palavra soberania e enfiou na cabeça da militância como se ele fosse um defensor do Brasil. Em primeiro lugar, defender a soberania é negociar à exaustão e defender o povo do tarifaço. No entanto, Lula escolheu o caminho da covardia. Escondeu-se do presidente norte-americano e ficou jogando pedras, pouco se importando com as consequências. Anunciou um plano de ajuda de R$ 30 bilhões, que certamente serão retirados do suor de todo o povo brasileiro. Em segundo lugar, posar de vítima tem tido efeito positivo para uma plateia ávida por benefícios. Brasil, um País de tolos!

Izabel Avallone - Capital