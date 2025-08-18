Expo Games Grande ABC, em Santo André, terá nova área de games e concurso de cosplay

A Expo Games Grande ABC, considerada uma das principais feiras dedicadas ao universo dos jogos na região, volta a ocupar o Atrium Shopping, em Santo André, nos dias 23 e 24 de agosto. Com entrada gratuita, o evento reúne estandes, competições e atividades voltadas tanto para fãs de tecnologia quanto para os apaixonados pela cultura geek.

A programação inclui desde lançamentos do mercado até experiências voltadas à nostalgia. Uma das novidades desta edição é a criação de uma nova área de games em parceria com a Saga, onde visitantes de todas as idades poderão testar títulos recentes. Quem prefere reviver os clássicos terá à disposição um espaço de jogos de arcade durante todo o dia.

No sábado (23), o destaque fica por conta do campeonato de Street Fighter 6, marcado para as 14h, com inscrições abertas a partir das 10h no estande da Saga. O vencedor leva para casa o troféu da edição. Outras atrações já confirmadas são a PS Party, dedicada a jogos de realidade virtual, além de experiências musicais com RockHand e GuitarHero.

O domingo (24) será marcado pelo concurso de cosplay, às 16h, seguido pela apresentação do DJ Pavani às 17h, com repertório de sucessos nostálgicos. As inscrições para o concurso estarão abertas a partir das 12h na loja da Expo Games, e os três melhores colocados receberão troféus.

Além da programação interativa, o público terá acesso a uma feira com centenas de produtos que vão de consoles clássicos e action figures até itens decorativos, cartas de cardgames e lançamentos do setor.

“Todos os meses, nos esforçamos para superar as edições anteriores, mantendo a essência do evento, que é unir o universo dos jogos, brinquedos e a cultura geek. Sediar a Expo Games ABC também proporciona a oportunidade de lazer ao nosso público e reúne gerações apaixonadas por este universo”, afirma Luciano Abilio, coordenador de marketing do Atrium Shopping.