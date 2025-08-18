'Frankenstein': Netflix anuncia lançamento e pôsteres oficiais

A Netflix anunciou nesta segunda-feira (18) os pôsteres oficiais e as datas de lançamento do aguardado Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro. O filme chega aos cinemas selecionados em 23 de outubro e estará disponível na plataforma de streaming a partir de 7 de novembro.



Vencedor do Oscar, Del Toro traz sua assinatura única para a adaptação do clássico de Mary Shelley, contando a história de Victor Frankenstein, um cientista genial e ambicioso que desafia os limites da natureza ao dar vida a uma criatura em seu experimento monstruoso. O resultado é uma narrativa que mistura horror, tragédia e humanidade, explorando as consequências devastadoras de brincar de Deus.



O longa reúne um elenco de peso, incluindo Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth, além de Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, Charles Dance e Christoph Waltz. Del Toro assina o roteiro e a produção ao lado de J. Miles Dale e Scott Stuber, garantindo uma abordagem cinematográfica que promete emocionar tanto os fãs da obra original quanto novos espectadores.



Frankenstein marca mais um passo na carreira do cineasta mexicano, combinando sua visão visual única com uma narrativa clássica e atemporal, agora acessível tanto nas telas de cinema quanto no conforto de casa pela Netflix.