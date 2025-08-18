DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Operação

GCM de Mauá fecha desmanche de motos no Jardim Zaira e apreende grupo

Quatro pessoas foram detidas, entre elas três adolescentes suspeitos de participação em roubos

Natasha Werneck
18/08/2025 | 09:29
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Uma operação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá resultou na descoberta de um desmanche clandestino de motocicletas no bairro Jardim Zaira, na noite de sexta-feira (15). Quatro pessoas foram detidas, entre elas três adolescentes suspeitos de participação em roubos.

A ação teve início após a corporação receber alerta sobre o rastreamento de uma moto roubada horas antes, na Vila Bocaina. O veículo foi localizado em uma residência da região, onde os agentes encontraram dois suspeitos. Eles confessaram o crime e indicaram que a motocicleta havia sido levada para um imóvel vizinho, usado como oficina ilegal para desmontar peças e revendê-las no mercado clandestino.

Em outra frente, guardas municipais abordaram quatro indivíduos em uma garagem próxima. No local, apreenderam também um simulacro de pistola que, segundo as investigações, era usado para ameaçar vítimas durante os assaltos. A apuração inicial aponta que os adolescentes atuavam diretamente nos roubos, enquanto o único maior de idade organizava a desmontagem dos veículos e a revenda das peças.

A motocicleta recuperada foi devolvida ao dono ainda na mesma noite. O caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga se o grupo está ligado a outros crimes na região.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Mauá, a atuação da GCM é estratégica e contínua, com o objetivo de inibir furtos, roubos e receptação de veículos em parceria com outros órgãos de segurança.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.