GCM de Mauá fecha desmanche de motos no Jardim Zaira e apreende grupo

Uma operação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá resultou na descoberta de um desmanche clandestino de motocicletas no bairro Jardim Zaira, na noite de sexta-feira (15). Quatro pessoas foram detidas, entre elas três adolescentes suspeitos de participação em roubos.



A ação teve início após a corporação receber alerta sobre o rastreamento de uma moto roubada horas antes, na Vila Bocaina. O veículo foi localizado em uma residência da região, onde os agentes encontraram dois suspeitos. Eles confessaram o crime e indicaram que a motocicleta havia sido levada para um imóvel vizinho, usado como oficina ilegal para desmontar peças e revendê-las no mercado clandestino.



Em outra frente, guardas municipais abordaram quatro indivíduos em uma garagem próxima. No local, apreenderam também um simulacro de pistola que, segundo as investigações, era usado para ameaçar vítimas durante os assaltos. A apuração inicial aponta que os adolescentes atuavam diretamente nos roubos, enquanto o único maior de idade organizava a desmontagem dos veículos e a revenda das peças.



A motocicleta recuperada foi devolvida ao dono ainda na mesma noite. O caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga se o grupo está ligado a outros crimes na região.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Mauá, a atuação da GCM é estratégica e contínua, com o objetivo de inibir furtos, roubos e receptação de veículos em parceria com outros órgãos de segurança.