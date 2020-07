Aprenda a criar salas de reunião no Facebook

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



15/07/2020 | 13:48



Aos poucos, o Facebook vai incluindo em sua plataforma a possibilidade de criar salas de reunião – isso é possível tanto no app para smartphones como no desktop. O processo envolve o Messenger, um dos principais aplicativos de bate-papo da rede social.

Veja, a seguir, como adicionar amigos e conversar com eles, via áudio e vídeo, em uma sessão de videoconferência – o passo a passo indica como realizar o procedimento no computador, mas nos sistemas Android e iOS é algo semelhante.

1. Em seu feed de notícias, encontre a opção Salas. Clique em Criar. Se quem você deseja convidar estiver online, aparecerá uma bolinha verde ao lado da foto.

2. Se a pessoa estiver online, basta clicar sobre o nome dela. Aparecerão as opções Crie uma sala e Enviar mensagem.

3. Depois de clicar em Crie uma sala, abrirá uma janela com mais informações. Você pode escolher o horário da reunião, o propósito, a tividade da sala e chamar mais amigos. Feito isso, clique em Criar sala.

4. Pronto, sua sala foi criada. Quem ofi convidado, receberá um convite e poderá entrar na reunião.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Abaixo, veja o passo a passo em formato de álbum.