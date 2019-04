Palco do GP do Azerbaijão, Baku une história e modernidade

Leo Alves



Cidade-sede do GP do Azerbaijão desde 2016, Baku é uma mescla de monumentos históricos, como o Palácio dos Shirvanshahsi, com enormes arranha-céus modernos e espelhados. E é justamente este o cenário que pode ser visto pelo circuito de rua que recebe a Fórmula 1 neste final de semana.

A história do país europeu é milenar, tendo registros do século 7 AC. Durante boa parte do século passado, entre 1920 e 1991, o ele fez parte da União Soviética, mas alcançou sua independência quando o regime socialista ruiu. Desde então, o Azerbaijão seguiu seu próprio caminho e entrou para a Organização das Nações Unidas (ONU), em 1992.

GP do Azerbaijão: história

A pista de rua de Baku recebeu a categoria máxima da Fórmula 1 em 2016, mas a prova foi chamada de Grande Prêmio da Europa. E quem venceu pela primeira vez foi o campeão daquele ano, Nico Rosberg, com sua Mercedes nº 6.

Desde 2017, porém, a corrida passou a ser oficialmente o GP do Azerbaijão, com Daniel Ricciardo, então na Red Bull, ganhando no primeiro ano da nova denominação, e Lewis Hamilton, da Mercedes, triunfando no último ano.

O que fazer em Baku

Maior cidade do país, Baku fica localizada às margens do Mar Cáspio, o que dá ao local uma bela paisagem. A moeda oficial do país é o Manat, e não o Euro, como na maior parte da Europa.

Christiaan Triebert on Visualhunt / CC BY-NC Arquitetura de Baku mescla monumentos clássicos com construções modernas

Um dos diferenciais da capital azeri é ser dividida entre Cidade Antiga e Cidade Nova. A parte mais histórica é toda murada, como uma grande fortaleza. Nesta região fica a Maiden Tower, que conta com uma vista panorâmica da cidade e do mar.

Com 25 km de extensão, o Baku Boulevard é um dos maiores calçadões do mundo. Ele margeia o Mar Cáspio e oferece uma bela paisagem para quem quiser fazer caminhadas.

As Flame Towers, que ficam no lado contemporâneo da cidade, são símbolos da modernidade de Baku. Os três prédios imponentes se destacam na paisagem e formam um cartão-postal do Azerbaijão do século 21.

Gastronomia

Quem quiser provar um sabor típico do país pode experimentar o Qutab. Ele é uma espécie de pastel, mas tão fino quanto uma panqueca. Porém, há restaurantes com sabores de todos os continentes. Não é raro achar algum dedicado à culinária italiana, por exemplo. Outras casas oferecem pratos do Oriente Médio, da Índia e da Ásia.

Museus para fãs de carros

