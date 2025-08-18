DIU: 10 mitos e verdades que toda mulher precisa saber

O DIU (Dispositivo Intrauterino) é o método contraceptivo reversível conhecido pela sua eficácia e longa durabilidade perante aos outros no ramo. No entanto, embora seja a escolha de muitas mulheres, ainda há dúvidas e informações erradas circulando no mundo feminino.

Para diferenciar o fato da informação falsa, a médica ginecologista, Carla Cooper, parceira da DKT South America, organização dedicada à promoção da saúde sexual e reprodutiva, responde às principais dúvidas sobre o método:

1. O DIU é só para quem já teve filhos.





Mito.

“O DIU pode ser utilizado por mulheres que nunca engravidaram. O mais importante é passar por uma avaliação médica para ver se o método é adequado ao perfil da paciente”, explica a ginecologista.

2. O DIU pode causar infertilidade.





Mito.

Não há evidências científicas que relacionem o uso do DIU à infertilidade. “A fertilidade é retomada logo após a retirada do dispositivo”, afirma a médica.

3. Existem DIUs com e sem hormônio.





Verdade.

Há dois principais tipos de DIU: o de cobre (sem hormônio) e o hormonal (libera progestagênio). Ambos são altamente eficazes.

4. O DIU aumenta o risco de infecções.

Mito.

O risco é baixo e maior apenas nas primeiras semanas após a inserção, desde que o procedimento seja feito por profissional.

5. O DIU pode se deslocar dentro do útero.





Verdade.

Embora seja raro, pode acontecer, principalmente nos primeiros meses. Por isso, o acompanhamento médico é importante.

6. Mulheres com fluxo intenso não podem usar DIU.







Parcialmente verdade.

“O DIU de cobre pode aumentar o fluxo menstrual, então, nesses casos, o modelo hormonal pode ser mais indicado. O ginecologista deve avaliar”, recomenda a especialista.

7. O DIU pode ser usado como contraceptivo de emergência.





Verdade.

“O DIU de cobre e cobre com prata pode ser inserido em até 5 dias após a relação desprotegida e tem mais de 99% de eficácia”, explica a médica.

8. O DIU interfere no prazer sexual.





Mito.

O DIU fica dentro do útero, e não interfere nas sensações durante o ato sexual.

9. O DIU é um método permanente.





Mito.

É de longa duração, mas totalmente reversível. Pode ser retirado a qualquer momento, com retorno imediato da fertilidade.

10. O DIU está disponível gratuitamente pelo SUS.





Verdade.

O DIU de cobre pode ser inserido gratuitamente em unidades básicas de saúde. “Esse acesso é um direito e deve ser mais divulgado”, finaliza Carla.

Abordar temas sobre contracepção com clareza e responsabilidade é fundamental para que mais mulheres possam tomar decisões tendo conhecimento sobre seu corpo e sua saúde reprodutiva. Desmistificar o uso do DIU e ampliar o acesso a informações seguras é um passo importante para garantir mais autonomia, bem-estar e liberdade de escolha para todas.