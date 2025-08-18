DIU: 10 mitos e verdades que toda mulher precisa saber

Para diferenciar o fato da informação falsa, a médica ginecologista, Carla Cooper, responde às principais dúvidas sobre o método
O DIU (Dispositivo Intrauterino) é o método contraceptivo reversível conhecido pela sua eficácia e longa durabilidade perante aos outros no ramo. No entanto, embora seja a escolha de muitas mulheres, ainda há dúvidas e informações erradas circulando no mundo feminino.
Para diferenciar o fato da informação falsa, a médica ginecologista, Carla Cooper, parceira da DKT South America, organização dedicada à promoção da saúde sexual e reprodutiva, responde às principais dúvidas sobre o método:
1. O DIU é só para quem já teve filhos.
Mito.
“O DIU pode ser utilizado por mulheres que nunca engravidaram. O mais importante é passar por uma avaliação médica para ver se o método é adequado ao perfil da paciente”, explica a ginecologista.
2. O DIU pode causar infertilidade.
Mito.
Não há evidências científicas que relacionem o uso do DIU à infertilidade. “A fertilidade é retomada logo após a retirada do dispositivo”, afirma a médica.
3. Existem DIUs com e sem hormônio.
Verdade.
Há dois principais tipos de DIU: o de cobre (sem hormônio) e o hormonal (libera progestagênio). Ambos são altamente eficazes.
4. O DIU aumenta o risco de infecções.
Mito.
O risco é baixo e maior apenas nas primeiras semanas após a inserção, desde que o procedimento seja feito por profissional.
5. O DIU pode se deslocar dentro do útero.
Verdade.
Embora seja raro, pode acontecer, principalmente nos primeiros meses. Por isso, o acompanhamento médico é importante.
Parcialmente verdade.
“O DIU de cobre pode aumentar o fluxo menstrual, então, nesses casos, o modelo hormonal pode ser mais indicado. O ginecologista deve avaliar”, recomenda a especialista.
7. O DIU pode ser usado como contraceptivo de emergência.
Verdade.
“O DIU de cobre e cobre com prata pode ser inserido em até 5 dias após a relação desprotegida e tem mais de 99% de eficácia”, explica a médica.
8. O DIU interfere no prazer sexual.
Mito.
O DIU fica dentro do útero, e não interfere nas sensações durante o ato sexual.
9. O DIU é um método permanente.
Mito.
É de longa duração, mas totalmente reversível. Pode ser retirado a qualquer momento, com retorno imediato da fertilidade.
10. O DIU está disponível gratuitamente pelo SUS.
Verdade.
O DIU de cobre pode ser inserido gratuitamente em unidades básicas de saúde. “Esse acesso é um direito e deve ser mais divulgado”, finaliza Carla.
Abordar temas sobre contracepção com clareza e responsabilidade é fundamental para que mais mulheres possam tomar decisões tendo conhecimento sobre seu corpo e sua saúde reprodutiva. Desmistificar o uso do DIU e ampliar o acesso a informações seguras é um passo importante para garantir mais autonomia, bem-estar e liberdade de escolha para todas.
