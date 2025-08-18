Haddad: falam que Brasil é economia fechada, mas o país mais liberal está sendo protecionista

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou nesta segunda-feira, 18, alguns artigos que circulam na imprensa dizendo que o Brasil ainda é um país protecionista. "O país mais liberal do mundo em referência aos Estados Unidos é o mais protecionista do mundo hoje, tarifa de 30%, 50%, no mundo inteiro. Falar de protecionismo hoje é quase uma brincadeira", disse o ministro.

Segundo Haddad, o Brasil tem feito um movimento contrário, reduzindo muito a sua alíquota efetiva nas últimas três décadas.

Ele acrescentou que o mundo hoje exige uma "visão de parceria".

O ministro reforçou que o Brasil tem buscado cada vez mais acordos, não só com os principais blocos econômicos, mas por meio de inúmeras tratativas de comércio bilateral.

Em relação ao canal de negociação com os EUA, Haddad disse que, para que haja tratativas, é preciso haver disposição dos dois lados.

Ele mencionou que para haver "um canal" é preciso que haja um "orifício" de comunicação dos dois lados e reforçou que, do lado do Brasil, esse orifício está aberto.

Ainda sobre a situação com os EUA, o ministro da Fazenda mencionou que as tarifas são resultado da polarização interna no Brasil e que é preciso, antes, também resolver esse "Fla-Flu". Ele também disse que a oposição hoje no País precisa voltar a ter credibilidade.