Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Nacional Titulo

Passageiros relatam atrasos em voos no Aeroporto de Florianópolis

18/08/2025 | 13:08
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Passageiros que estão no Aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, relatam voos atrasados em razão de uma falha registrada na manhã desta segunda-feira, 18. Conforme relatos, os próprios funcionários da companhia aérea Gol informaram sobre um apagão na comunicação das Torres do Sul, impactando nas decolagens e pousos no aeroporto.

Em nota a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) disse que informações sobre a operação de torres de controle em aeroportos devem ser obtidas junto ao Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA), do Departamento do Controle do Espaço Aéreo (Decea), órgão do Comando da Aeronáutica.

Todavia, a Anac foi informada que houve problemas, já solucionados, nas frequências de comunicação nos aeroportos de Curitiba, Joinville, Navegantes e Bacacherri na manhã desta segunda.

"Eventuais impactos na malha aérea podem ser checados diretamente com as empresas aéreas que operam nesses terminais ou com os respectivos administradores aeroportuários', disse a Anac.

Na nota, não há referência ao Aeroporto de Florianópolis, de onde houve relatos por parte de passageiros.

A reportagem tenta apurar os motivos da ocorrência. Procuradas, a Força Aérea Brasileira (FAB), Gol e Zurich Airport Brasil, que administra o aeroporto, ainda não se manifestaram sobre os relatos até a publicação desta matéria.


