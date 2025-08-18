Fornecer garantia de segurança para a Ucrânia seria uma forma de aliança, diz Matt Whitaker

O embaixador dos Estados Unidos na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Matt Whitaker, afirmou que fornecer garantias de segurança à Ucrânia "seria semelhante a formar uma aliança", em entrevista para a CNBC nesta segunda-feira, 18. Ao ser questionado sobre a possível entrada ucraniana na Otan, ele mencionou que é necessária a aprovação de todos os membros e destacou que "tudo são processos".
Whitaker defendeu que "um progresso foi feito", após a reunião entre os presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin. "Trump tem sido claro que está tentando criar as condições para trazer a Rússia para a mesa de negociações", afirmou.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.