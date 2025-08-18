Medicamento usado por Ana Castela deve ser usado com supervisão médica

A acne é uma condição inflamatória da pele muito comum que afeta milhões de brasileiros e vai além de uma questão de estética. Recentemente, a cantora Ana Castela, de 21 anos, revelou sua luta contra as espinhas e compartilhou em suas redes sociais o início do tratamento com isotretinoína oral, um medicamento conhecido por sua eficácia e pelos efeitos colaterais.

O caso trouxe novamente o debate sobre as causas, o impacto emocional e os cuidados necessários no tratamento da acne, especialmente em seu estado mais grave.

“A acne é uma condição multifatorial, que pode surgir por alterações hormonais, predisposição genética, uso de determinados medicamentos e até pelo estresse. Ela acontece quando os poros ficam obstruídos por excesso de oleosidade, células mortas e, em muitos casos, bactérias. A acne vai muito além de uma questão estética, ela pode afetar a autoestima e o bem-estar emocional de homens, mulheres, jovens e adolescentes”, explica Kelly Pedrozo, biomédica esteta e professora da Estácio.

Em circunstâncias mais severas, como o da artista, o uso da isotretinoína oral, conhecida comercialmente como Roacutan, pode ser recomendado por um dermatologista. Trata-se de um derivado da vitamina A que atua reduzindo a produção de sebo, combatendo inflamações e evitando a proliferação bacteriana. No entanto, o medicamento exige atenção.

“A isotretinoína é eficaz, mas tem efeitos colaterais importantes. Entre os principais estão o ressecamento da pele, alterações hepáticas e o risco de malformações graves no feto em caso de gravidez. Por isso, o uso deve ser controlado com exames periódicos e acompanhamento rigoroso”, alerta a professora.

De acordo com a especialista, é importante que pacientes em tratamento com o isotretinoína evitem procedimentos estéticos. “Outros tratamentos, incluindo os estéticos, são contraindicados em uso concomitante ao Roacutan justamente para evitar outros efeitos colaterais. É uma fase que exige mais cuidado e orientação profissional”.

O tratamento da acne precisa ser individual, combinando conhecimento técnico com empatia. “Casos leves podem ser tratados com dermocosméticos e procedimentos estéticos como peelings e limpeza de pele. Já quadros moderados ou severos devem contar com o acompanhamento de dermatologistas. O papel do profissional médico e da estética é fundamental tanto no tratamento quanto no acolhimento desses pacientes”, completa Kelly.