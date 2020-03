Amazon lança caixa de som inteligente Echo Show 8 com Alexa no Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/03/2020 | 09:48



A Amazon anunciou hoje (4) no Brasil o lançamento de mais um dispositivo da família Echo Show: o Echo Show 8, com tela HD de 8 polegadas. Para marcar a chegada da novidade, o aparelho estará disponível com um preço especial de R$ 749 por tempo limitado, até dia 16 de março – depois, o valor se mantém de R$ 899.

O Echo Show 8 vem como um dispositivo inteligente não só para dar aquela mãozinha na rotina, mas também para oferecer novas possibilidades de consumo de filmes, séries, músicas e podcasts. Em parceria com a telona, o Echo Show 8 tem alto-falante de neodímio de 2 polegadas com radiador de graves passivo, para uma experiência melhorada de áudio.

“Apenas cinco meses depois de lançar o Echo, o Echo Dot e o Echo Show 5 no Brasil, nós temos o prazer de trazer mais opções para nossos clientes e anunciar o Echo Show 8“, disse Jacques Benain, gerente-geral para dispositivos da Amazon no Brasil. “Nós esperamos que esse novo Echo Show dê aos consumidores ainda mais possibilidades de usar a Alexa em suas rotinas diárias, além de se divertir com a tela maior e som mais potente”.

O Echo Show 8 completa a experiência com o controle de dispositivos de casa inteligente por meio da Alexa. A inteligência consegue administrar dispositivos compatíveis, como lâmpadas e câmeras de segurança. É possível usá-lo também para se conectar por mensagens e chamadas de vídeos, por meio de uma câmera integrada, com outras pessoas que tenham o app da Alexa ou um aparelho Echo com tela. Para saber mais sobre a novidade, basta acessar: amazon.com.br/echoshow8.

