Cultura & Lazer Titulo


Após meses evitando os holofotes, o ator Cauã Reymond e a modelo Luana Mandarino parecem ter deixado a fase de sigilo para trás. Apesar de ainda não assumirem publicamente o namoro, o casal tem aparecido cada vez mais junto.

Luana tem adotado uma postura mais natural em relação à exposição. Recentemente, ela apareceu em registros feitos na casa de Cauã, compartilhando momentos de lazer com crianças na piscina do ator e em foto no espelho de entrada da casa.

De reality polêmico ao novo estilo de vida

Luana Mandarino é modelo e ficou nacionalmente conhecida após participar da primeira temporada do reality show Rio Shore, exibido pela MTV em 2021.

Na época, ganhou destaque por seu comportamento explosivo e por protagonizar momentos de tensão e intensidade dentro do programa, que misturava festas e conflitos.

Após o reality, Luana aproveitou a visibilidade conquistada para ampliar sua atuação no mundo da moda e das redes sociais. No entanto, nos últimos anos, passou a adotar um perfil mais reservado, compartilhando com seus mais de 50 mil seguidores atividades de autocuidado e rotina pessoal.

A relação teria começado discretamente ainda em meados de 2024, quando Cauã estava solteiro após o término com a dentista Luisa Watson, em julho do mesmo ano. Desde então, ele e Luana têm sido vistos em programas mais reservados.


