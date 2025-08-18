Choro de Neymar vira destaque internacional: 'Chegou ao fundo do poço'

O nome do Santos já foi levado a todos os cantos do mundo, especialmente por causa das glórias alcançadas por Pelé. Entre o fim do domingo (17) e o início desta segunda-feira (18), o clube do litoral paulista voltou a ser assunto internacional, mas em razão de um dos episódios mais vexaminosos de sua história. Jornais e portais de diferente países repercutiram a goleada por 6 a 0 sofrida para o Vasco e o choro que o resultado provocou em Neymar.

"Neste domingo (17), as coisas chegaram ao fundo do poço para Neymar, já que o Santos foi derrotado por 6 a 0 pelo Vasco da Gama", escreveu o jornal Daily Mail, da Inglaterra. "Enquanto se dirigia para o túnel, o homem de 33 anos podia ser visto em lágrimas, às quais foi forçado a enxugar com a camisa."

O também britânico The Sun destacou as falas do jogador, que classificou o jogo como a maior vergonha de sua carreira e fez um trocadilho na chamada da matéria sobre a partida.

"NIGHT-MAR", escreveu, juntado a palavra "noite" à última sílaba de "Neymar" para construir algo próximo da "Nightmare", "pesadelo", em inglês. "Neymar se derrama em lágrimas no campo após derrota humilhante do Santos", diz o título que acompanha o jogo de palavras.

Na Espanha, onde Neymar viveu a melhor fase da carreira com a camisa do Barcelona, foi dado muito destaque ao embate entre o astro santista e o vascaíno Philippe Coutinho. "Coutinho saiu vitorioso deste duelo contra o velho amigo Neymar, com uma atuação brilhante que contrastou com a importância do líder do Santos", escreveu o As.

Os protestos da torcida santista também foram destaque. Chamou a atenção dos espanhóis os gritos de "Jorge Sampaoli" nas arquibancadas do MorumBis, um pedido dos torcedores pela volta do treinador argentino que já comandou o Sevilla em duas oportunidades. O Olé, da Argentina, também destacou a preferência dos santistas por Sampaoli.

A humilhação e o choro foram destaque, ainda, no L'Equipe, da França, país no qual Neymar viveu alegrias e polêmicas com a camisa do Paris Saint-Germain. "Neymar terminou a partida prostrado, em lágrimas, com o rosto enterrado entre os braços e os joelhos", dramatizou o jornal francês ao abrir o texto.

