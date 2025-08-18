Santos apanha do Vasco em São Paulo e Neymar sai de campo chorando

A torcida do Santos lotou o MorumBis – foram 54 mil torcedores –, neste domingo (17), para ver Neymar jogar, mas acabou sendo testemunha de goleada arrasadora, por 6 a 0, sofrida para o Vasco. Após o apito final, a estrela saiu de campo chorando e disse que a atuação do jogadores “foi uma vergonha”. O jogo foi válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

Para completar o roteiro melancólico, Neymar tomou o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão na partida contra o Bahia, domingo, em Salvador. O atleta chegou a ser consolado pelo técnico do adversário, Fernando Diniz. Os dois trabalharam juntos na Seleção Brasileira. Os gols foram marcados por Lucas Piton, David, Rayan, Tchê Tchê e Philippe Coutinho (dois).

Depois do vexame em São Paulo, a diretoria do Peixe demitiu o técnico Cleber Xavier e já sonda alguns nomes para o cargo. Foi o primeiro trabalho dele como treinador de time profissional.“O Santos FC comunica a saída do técnico Cleber Xavier. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira”, diz a nota oficial do Peixe.

Em 15 jogos, o treinador acumulou cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas. Já o Alvinegro praiano estacionou na 15ª colocação, com 21 pontos. O Vasco está uma posição atrás, com 19.

