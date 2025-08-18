DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Vexame histórico

Santos apanha do Vasco em São Paulo e Neymar sai de campo chorando

Após o apito final, a estrela saiu de campo chorando e disse que a atuação do jogadores “foi uma vergonha”

Gabriel Rosalin
18/08/2025 | 08:32
Compartilhar notícia
FOTO: Marcello Zambrana/Estadão Conteúdo
FOTO: Marcello Zambrana/Estadão Conteúdo Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 A torcida do Santos lotou o MorumBis – foram 54 mil torcedores –, neste domingo (17), para ver Neymar jogar, mas acabou sendo testemunha de goleada arrasadora, por 6 a 0, sofrida para o Vasco. Após o apito final, a estrela saiu de campo chorando e disse que a atuação do jogadores “foi uma vergonha”. O jogo foi válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

Para completar o roteiro melancólico, Neymar tomou o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão na partida contra o Bahia, domingo, em Salvador. O atleta chegou a ser consolado pelo técnico do adversário, Fernando Diniz. Os dois trabalharam juntos na Seleção Brasileira. Os gols foram marcados por Lucas Piton, David, Rayan, Tchê Tchê e Philippe Coutinho (dois). 

Depois do vexame em São Paulo, a diretoria do Peixe demitiu o técnico Cleber Xavier e já sonda alguns nomes para o cargo. Foi o primeiro trabalho dele como treinador de time profissional.“O Santos FC comunica a saída do técnico Cleber Xavier. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira”, diz a nota oficial do Peixe.

Em 15 jogos, o treinador acumulou cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas. Já o Alvinegro praiano estacionou na 15ª colocação, com 21 pontos. O Vasco está uma posição atrás, com 19.

LEIA TAMBÉM:

Neymar só testemunha goleada histórica do Vasco sobre o Santos no MorumBis


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.