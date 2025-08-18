DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Monsanto fechou acordos para encerrar casos sobre PCB em escola dos EUA, diz Bayer

18/08/2025 | 12:39
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Bayer anunciou nesta segunda-feira, 18, que a Monsanto chegou a acordos para resolver todos os casos relacionados à Sky Valley Education Center, no Estado norte-americano de Washington, que envolvem mais de 200 autores. Há exceção de nove casos anteriores, com 49 autores, que tiveram veredictos desfavoráveis e seguem em fase de apelação, destacou a companhia alemã. Os casos na escola dos Estados Unidos envolvem alegações de danos devido à exposição a bifenilos policlorados (PCBs) no câmpus escolar.

Os termos dos novos acordos são confidenciais e ainda precisam de aprovação final entre as partes.

A Bayer informou que os custos já estão cobertos pela provisão de litígios com PCBs feita no segundo trimestre de 2025. "Embora a empresa continue confiante em sua estratégia e defesas legais, e esteja totalmente preparada para defender os casos em julgamento, ela mantém que considerará resolver processos em condições adequadas quando for estrategicamente vantajoso para ajudar a mitigar os riscos e incertezas dos litígios", disse a companhia em nota. A empresa tem como estratégia conter os riscos de litígio até o fim de 2026.

Paralelamente, a empresa apresentou uma ação no Missouri para exigir o cumprimento de contratos de indenização assinados em 1972 por seus clientes do setor de fabricação de equipamentos elétricos, disse a Bayer.

Esses acordos previam que os compradores assumiriam a defesa e a indenização da Monsanto como condição para continuar recebendo PCBs a granel.

De acordo com o comunicado, os PCBs eram amplamente usados como fluidos de segurança não inflamáveis e chegaram a ser exigidos por códigos de construção, normas elétricas e companhias de seguro para reduzir riscos de incêndio. A produção também foi requisitada pelo governo federal para proteger a rede elétrica nacional. Em 1972, uma força-tarefa concluiu que a fabricação e venda de PCBs ainda era necessária em certas aplicações elétricas. A Monsanto encerrou voluntariamente a produção em 1977, afirmou a Bayer, que adquiriu a Monsanto em 2018.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.