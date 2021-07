Testamos: por R$ 450, adaptador Anker USB-C 5 em 1 tem até suporte a cabo de rede

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



21/07/2021 | 17:06



O nome oficial do gadget resume, basicamente, o que ele é e o que faz. Trata-se do Cabo Anker Adaptador USB-C 5 em 1 e foi avaliado pelo 33Giga durante tarefas diárias – principalmente, de home office.

(Esse tipo de eletrônico também é chamado, de forma generalista, de hub USB-C.)

De saída, o que mais chama a atenção é o preço do produto – a partir de R$ 450, na loja oficial da empresa. Entretanto, se você tem alguns problemas específicos, o Cabo Anker Adaptador USB-C 5 em 1 se torna um aliado extremamente útil.

O primeiro deles, claro, é número baixo de portas USB em seu computador. Caso precise de mais, o hub pode ser uma boa opção, já que oferece mais três (se essa for sua única necessidade, é recomendado optar por modelos mais baratos, que são encontrados nas lojas por a partir de R$ 20).

Entretanto, se sua máquina só tem uma saída USB-C e nada mais (que boa ideia, hein Apple?), o Cabo Anker Adaptador USB-C 5 em 1 já começa a se mostrar essencial. Isso porque além das portas USB de alta velocidade, ele oferece entrada de cabo de rede e HDMI (com sup0rte a 4K).

Nos testes do 33Giga, o Cabo Anker Adaptador USB-C 5 em 1 se portou exatamente da forma como se espera de um gadget desse tipo. Avaliado em um notebook com Windows 10, bastou plugar o hub USB-C à máquina e imediatamente começou a funci0nar. Em termos de velocidade, a transmissão de dados em geral se deu de forma muito semelhante (quase idêntica) ao que ocorre nas portas nativas do computador.

Fora isso, não há muito mais a dizer (exceção feita às especificações técnicas, mostradas no Raio-x abaixo). Digno de destaque é que é vendido com uma bolsinha para ser facilmente transportado e que o cabo do adaptador é de um material resistente, semelhante a aço.

O preço oficial do Cabo Anker Adaptador USB-C 5 em 1, que é caro a princípio, se torna relativo, se for considerado o valor dos concorrentes. A traquitana oficial da empresa da maça – similar à da Anker – custa quase o dobro (na casa dos R$ 1.000). E é isso (quer dizer, quase. Abaixo, a ficha do hub USB-C).