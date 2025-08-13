DGABC
Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Novelas

'Vale Tudo': César e Odete viverão romance tórrido e passarão Maria de Fátima para trás

César procura Odete no hotel com a desculpa de entregar os vídeos sensuais que Walter gravou na produtora de Olavo (Ricardo Theodoro)

13/08/2025 | 14:03
FOTO: Reprodução/TV Globo
FOTO: Reprodução/TV Globo


Odete Roitman (Debora Bloch) não deixou ao menos Walter (Leandro Lima) se recuperar do fora que levou dela - uma vez que ela o despachou para São Paulo após ele ter envenenado a maionese da Paladar - e já encontrará um novo amante, em Vale Tudo. O sortudo da vez é César Ribeiro (Cauã Reymond).

Será daqueles romances tórridos, com direito a sexo e armações. O modelo vai entrar em campo e não jogará para perder. César procura Odete no hotel com a desculpa de entregar os vídeos sensuais que Walter gravou na produtora de Olavo (Ricardo Theodoro).

A conversa entre os dois é curta. Odete reconhecerá César da TCA e perguntará em qual departamento ele trabalha. "Consultoria. Eu sou bem versátil", responderá o malandro. "Consultoria de quê? Vai mentir para mim?", devolverá Odete. "Vou. Vou mentir, enganar, ludibriar", dirá o galã.

César fala que sabia que os dois iriam se encontrar e fará sua jogada final: "Porque eu estava esperando isso acontecer desde o dia que a gente se conheceu na TCA". Não será preciso dizer mais nada. Os dois se beijarão.

Ele não será apenas mais um amante de Odete. Quando a bomba de Maria de Fátima (Bella Campos) estourar e todos descobrirem tudo que ela fez para ficar com Afonso - e, ainda, que ela está grávida de César - a empresária já estará apaixonada pelo galã vilão. E, dessa forma, se dará a guerra entre Odete e Maria de Fátima.

