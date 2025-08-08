‘Três Graças’, substituta de ‘Vale Tudo’, promete não aderir ao realismo fantástico

Muitos dos primeiros trabalhos de Aguinaldo Silva, em sua primeira e longa passagem na Globo, enveredaram pelo realismo fantástico, universo onde elementos mágicos se misturam ou se colocam de forma natural no cotidiano. Porém, nesta sua volta com Três Graças, a possibilidade de brincar com o imaginário das pessoas estará afastada.

Três Graças, escrita com Virgílio Silva e Zé Dassilva, será bem pés no chão e discutirá temas sérios, mas sem, claro, abandonar ingredientes próprios e indispensáveis a qualquer melodrama.

A proposta é de uma novela urbana e realista. Uma mistura de drama, tragédia, romance, mistério e toques de humor.

O que poderia se chamar, também, de uma crônica sobre os relacionamentos entre pessoas de diferentes classes sociais, com seus traumas e dificuldades, próprios e comuns, de uma megalópole – no caso, São Paulo.

E tudo a partir do inconformismo de três mulheres, Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral, diante da injustiça social e maldades que assolam sua comunidade e sua família. Corruptos que prejudicam uma multidão de doentes em benefício próprio. A luta do bem contra o mal e a dúvida sobre até onde ir quando se precisa batalhar pela sobrevivência.

Três Graças estreia em 20 de outubro.

TV TUDO