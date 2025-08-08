‘Três Graças’, substituta de ‘Vale Tudo’, promete não aderir ao realismo fantástico

Muitos dos primeiros trabalhos de Aguinaldo Silva, em sua primeira e longa passagem na Globo, enveredaram pelo realismo fantástico, universo onde elementos mágicos se misturam ou se colocam de forma natural no cotidiano
Muitos dos primeiros trabalhos de Aguinaldo Silva, em sua primeira e longa passagem na Globo, enveredaram pelo realismo fantástico, universo onde elementos mágicos se misturam ou se colocam de forma natural no cotidiano. Porém, nesta sua volta com Três Graças, a possibilidade de brincar com o imaginário das pessoas estará afastada.
Três Graças, escrita com Virgílio Silva e Zé Dassilva, será bem pés no chão e discutirá temas sérios, mas sem, claro, abandonar ingredientes próprios e indispensáveis a qualquer melodrama.
A proposta é de uma novela urbana e realista. Uma mistura de drama, tragédia, romance, mistério e toques de humor.
O que poderia se chamar, também, de uma crônica sobre os relacionamentos entre pessoas de diferentes classes sociais, com seus traumas e dificuldades, próprios e comuns, de uma megalópole – no caso, São Paulo.
E tudo a partir do inconformismo de três mulheres, Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral, diante da injustiça social e maldades que assolam sua comunidade e sua família. Corruptos que prejudicam uma multidão de doentes em benefício próprio. A luta do bem contra o mal e a dúvida sobre até onde ir quando se precisa batalhar pela sobrevivência.
Três Graças estreia em 20 de outubro.
LEIA TAMBÉM:
Documentário com os anos finais de Ozzy Osbourne ganha data de estreia
TV TUDO
Simples assim
Quando uma subcelebridade vai para a imprensa e avisa que recebeu convite para BBB ou Fazenda – é porque não recebeu convite nenhum. É só mais um jeito de querer aparecer e se inserir no noticiário. E, repare, alguns são até repetentes.
Encontro
Neste sábado (9), das 12h às 15h, a turma antiga do jornalismo da Globo, em São Paulo, pessoal dos tempos da Marechal Deodoro, voltará a se reunir. Desta vez, no Vila Di Napoli.
Grade festiva
A Casa dos Artistas, que foi um sucesso histórico, mas que também rendeu processo da Endemol e Globo por plágio, será lembrada nas comemorações dos 44 anos do SBT. Analice Nicolau, Nubia Oliver, Alessandra Scatena, Alexandre Frota, Matheus Carrieri e Taiguara Nazareth já gravaram uma edição especial do Qual é a Música.
Bom filho
Não sei se foi uma correção de rota ou o que, mas a boa notícia é a volta do Aguinaldo de Barros, o ‘maestro’ de Silvio Santos, ao SBT. Foram só quatro meses fora. Ele já reassumiu as funções na sonoplastia geral da casa.
De saída
O último trabalho do jornalista André Basbaum na Record é o documentário do Holocausto, gravado na Alemanha e que vai ao ar em setembro. Basbaum se prepara para assumir o comando da EBC – Empresa Brasil de Comunicação.
Muito por aí
Lembra do Show Bar, filme de 2000, com Piper Perabo, Adam Garcia e John Goodman? Vai ter algo bem parecido em Coração Acelerado, a próxima novela das sete, com estreia marcada para 12 de janeiro. Um Bar/Casa de Shows da cidade em que se passa a história.
Caminho sem volta?
Chama bem atenção o número de profissionais que está trocando posições tradicionais, em Globo e SBT, entre as tantas, para se lançar no dinâmico e promissor universo do streaming. No jornalismo esportivo já daria para formar uma seleção. Os mais novos, inclusive, nem pensam duas vezes.
Antes tarde...
Muitos dos erros cometidos pelo SBT nos últimos tempos, foram para querer se modernizar e achar que poderia se dar ao luxo de, precipitadamente, encostar profissionais que sempre foram importantes. Os que carregavam o piano. A volta do Aguinaldo e de outros, a caminho, já aparece como a sua melhor notícia dos últimos tempos.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.