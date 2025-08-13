DGABC
Cultura & Lazer Titulo Para toda a família

Bosque do Povo, em São Caetano, terá apresentações cênicas gratuitas no domingo (17)

Serão encenadas duas peças gratuitamente: Resenha de mamulengo, às 11h, e Circo de variedades Baitaclã, às 15h

Do Diário do Grande ABC
13/08/2025 | 15:38
FOTO: Cia Baitaclã: Le´u Britto/Sesc Flore^ncio de Abreu
FOTO: Cia Baitaclã: Le´u Britto/Sesc Flore^ncio de Abreu


São Caetano recebe nova edição do projeto Teatro nos Parques neste domingo (17), com performances cênicas em praças, parques e em outros espaços públicos, para crianças de todas as idades. Serão encenadas duas peças gratuitamente: Resenha de mamulengo, às 11h, e Circo de variedades Baitaclã, às 15h. A atividade acontece no Bosque do Povo (Estrada das Lágrimas, 320, bairro São José).

Confira os detalhes da programação em São Caetano:

11h Resenha de mamulengo, com Mamulengo da Folia

Resenha de mamulengo é recheado de passagens em que figuras como o valentão, a mocinha, o polícia, o coronel e tantos outros clássicos da cultura popular, parentes próximos dos tipos da Commedia Dell’Arte, pincelam com suas loas e brincadeiras, essa grande festa no terreiro. Ao som e sabor dos improvisos do brincante, o jogo vivo e pulsante faz a liga entre o roteiro ba´sico com que os bonecos sobem a` empanada e o mundo de possibilidades que vai ganhando espac¸o na cena aberta com os espectadores.

15h Circo de variedades Baitaclã, com Cia Baitaclã

A Cia Baitaclã reúne um grupo de palhaças e palhaços que vão trazer para a cena habilidades como malabarismo, acrobacias e adivinhações. Um emaranhado de cenas curtas vão se conectando em meio às palhaçadas. Os artistas tocam ao vivo durante o espetáculo e convidam o público a participar de divertidas cenas interativas com desfechos inusitados, levando um pouco do circo tradicional para o parque.

A programação completa do projeto Teatro nos Parques 2025 está disponível em: www.teatronosparques.com.

LEIA TAMBÉM:

Segundo fim de semana da Festa Italiana de São Caetano é destaque em conforto e acessibilidade

Serviço

Teatro nos Parques - São Caetano

Bosque do Povo: Estrada das Lágrimas, 320, bairro São José, São Caetano do Sul

17 de agosto, domingo

11h Resenha de mamulengo, com Mamulengo da Folia

15h Circo de variedades Baitaclã, com Cia Baitaclã

Gratuito

Classificação etária: livre

Realização: Casa das Ideias em parceria com Estima Cultural, com patrocínio da Gerdau via Proac ICMS, do Governo do Estado de São Paulo

Apoio: Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura


