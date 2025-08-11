Segundo fim de semana da Festa Italiana de São Caetano é destaque em conforto e acessibilidade

O frio do último fim de semana (9 e 10 de agosto) não afastou o público da 32ª Festa Italiana de São Caetano. Com pratos quentinhos e a animação do show de Fred Rovella, o evento – realizado na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, no Bairro Fundação – ofereceu conforto, segurança e acessibilidade aos visitantes.

A praça de alimentação coberta, ao lado do palco, garantiu um espaço protegido e confortável. Já quem preferiu circular entre as barracas contou com tranquilidade para passear com a família, sob os cuidados da GCM (Guarda Civil Municipal).

A festa também deu exemplo de inclusão. Uma área especial, com cadeiras, foi reservada ao lado do palco para que pessoas com deficiência pudessem assistir aos shows. Voluntários da Sedef (Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida) atuam em todos os fins de semana do evento para receber o público PcD, que pode usar o espaço acompanhado. “As pessoas com deficiência podem vir, que se sentirão acolhidas nesse espaço por nossa equipe”, destacou a secretária da Sedef, Magali Selva Pinto.

Estreia de novas instituições

Este ano, a festa conta com cerca de 50 voluntários de duas instituições que participam pela primeira vez: a Associação Barthô – Grupo de Proteção Animal, do Bairro Fundação, e a Paróquia Santo Antônio, do Jardim São Caetano.

Para Luís Carlos Geraldo Alberto, 39 anos, presidente da Associação Barthô, a estreia era aguardada. “Sempre tivemos esse desejo de participar. Primeiro, porque é uma vitrine para o nosso grupo, de auxílio e cuidado aos animais, já que se trata de uma das maiores e mais bem organizadas festas temáticas do Estado de São Paulo. O segundo motivo, tão ou mais importante que o primeiro, por ser um encontro familiar, de pessoas amigas, uma festa segura onde quem participa do lado de cá da barraca também se diverte”, afirmou. A associação levou 14 voluntários e tem como prato principal o spaghetti ao pesto; no primeiro fim de semana, vendeu 317 pratos entre massas e pizzas.

Na Paróquia Santo Antônio, o sentimento é o mesmo. “Para nós, também tem sido um presente participar pela primeira vez da Festa Italiana, mesmo porque a Paróquia Santo Antônio completou 50 anos em dezembro de 2024. Estamos aqui tanto para servir quanto para vivenciar ao máximo essa nova experiência”, disse Andréa Balero Gomes, 54 anos, coordenadora de eventos. Ela também ajudou na produção das fogazzas, prato servido no estande da paróquia. “É o que fazemos nas nossas quermesses da paróquia”, completou. O saldo do primeiro fim de semana foi de 700 unidades vendidas.