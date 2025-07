32ª Festa Italiana espera mais de 148 mil pessoas

A 32ª Festa Italiana espera superar o público da edição passada, quando 148 mil pessoas apreciaram comidas típicas e a cultura da Itália. Neste ano, o tradicional evento acontece nos dias 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 e 24 de agosto, no parque Província de Treviso e adjacências, no Bairro da Fundação.

A presidente da Fundação Pró-Memória de São Caetano, Marisa Catalão, disse que participarão 31 entidades credenciadas, cada uma com sua barraca, apresentando pratos italianos, entre eles fogazza, pizza, brusquetas, cannolis e palha italiana. “A Festa Italiana de São Caetano é a quinta melhor do Estado de São Paulo e este ano a expectativa é receber um público maior que no ano passado e ter mais arrecadação.”

Em 2024, as instituições arrecadaram aproximadamente R$ 4 milhões para suas obras assistenciais. Uma delas é a é a Associação Patrulheiros Mirins, que oferece qualificação profissional a jovens há 66 anos. “Participamos da Festa Italiana nas últimas oito edições. Vamos ter polenta com ragu de costela, capelletti e lasanha de beringela”, conta a presidente da entidade, Rosa Maria Viera.

A secretária municipal de Cultura, Camila Zanon, ressaltou que a festa ajuda muito as entidades do Grande ABC. “É a mais tradicional da cidade e vai ser a primeira do Tite Campanella (PL). Estamos trazendo novidades nas atividades artísticas e atrações com interação com o público. Vai ser uma festa linda abraçando a cidade, comemorando os 148 anos de São Caetano”, destacou.