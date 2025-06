Festa Italiana: São Caetano abre inscrições para projetos artísticos e técnicos em espetáculos

A Prefeitura de São Caetano abre inscrições nesta sexta-feira (27) para o credenciamento e a seleção de projetos de apresentações artísticas e de técnicos em espetáculos de diversão para a Festa Italiana 2025.

A chamada pública (Edital nº 14/2025) foi publicada no Diário Oficial local desta quinta-feira (26 de junho). A 32ª Festa Italiana de São Caetano será nos dias 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 e 24 de agosto, na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, s/nº, Bairro da Fundação.

Poderão se inscrever pessoas físicas ou jurídicas com atuação comprovada na área cultural. A participação é gratuita. O credenciamento deve ser feito exclusivamente pelo portal de inscrições da Secult até 7 de julho, nos termos do Edital nº 14/2025 e do Marco Regulatório do Fomento à Cultura (Lei Federal nº 14.903, de 27 de junho de 2024). O edital, com o calendário de etapas da concorrência pública, e anexos, está disponível no mesmo endereço eletrônico.

LEIA TAMBÉM:

Sesc São Caetano oferece programação gratuita para pessoas com 60 anos ou mais em julho



Os profissionais e grupos interessados devem apresentar propostas relacionadas à tradição italiana. Serão considerados projetos musicais, danças típicas, artes cênicas, atividades lúdicas, entre outros, com classificação etária livre. Não há limite de inscrições por proponente, desde que apresente propostas distintas.

Outras informações podem ser obtidas por telefone: (11) 4233-8910 ou pelo site: cultura.saocaetanodosul.sp.gov.br.