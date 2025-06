Sesc São Caetano oferece programação gratuita para pessoas com 60 anos ou mais em julho

Durante o mês de julho, o Sesc São Caetano promove uma programação exclusiva e gratuita voltada a pessoas com 60 anos ou mais. As atividades integram o Programa TSPI (Trabalho Social com Pessoas Idosas), desenvolvido em todas as unidades do Sesc São Paulo, com foco no fortalecimento da autonomia, do convívio e da troca de experiências entre o público idoso.

A iniciativa propõe vivências culturais, artísticas e reflexivas que valorizam o protagonismo na maturidade. A programação conta com shows, cursos e rodas de conversa.

Confira os destaques:

Show dançante com Ladies Blues Band

2 de julho, das 16h às 18h

Formado por musicistas com mais de 50 anos, o grupo apresenta um repertório animado com clássicos do blues, jazz e black music. Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência no local.

Vivências teatrais em O Fio Vermelho da Vida

De 7 de julho a 4 de agosto, às segundas-feiras, das 14h às 16h

A proposta é revisitar histórias de vida a partir de contos, mitos e tradições orais, incentivando o autoconhecimento e o diálogo sobre temas como amor, esperança e sonhos.

Roda de conversa: Inteligência Artificial e Velhices: o que aprender agora?

10 de julho, quinta-feira, das 14h às 16h

Com a pesquisadora Marta Fontenele, o encontro aborda como as tecnologias digitais e a inteligência artificial estão transformando o cotidiano da população idosa.

Oficina de arte com plantas secas

De 16 de julho a 13 de agosto, quartas-feiras, das 14h às 16h

A atividade, ministrada por Carolina das Neves Santos, ensina técnicas de secagem de plantas e propõe a criação de peças artísticas a partir de elementos naturais.