Água Santa terá reapresentação para traçar planos até 2026

Diretores, elenco e comissão técnica do Água Santa se reúnem nesta quinta-feira (14), na Arena Inamar, para definir os próximos passos do time até 2026. Eliminado precocemente da Série D do Campeonato Brasileiro, o Netuno não tem mais jogos nesta temporada e já iniciará o planejamento.

No encontro, será discutido o destino dos atletas do elenco. Parte dos jogadores com contrato vigente deverá ser emprestada a outras equipes até o fim do ano. A permanência do técnico Alan Dotti e de sua comissão, que comandou o time na reta final da competição, também está em avaliação.

Após uma campanha irregular na primeira fase, iniciada com Sérgio Guedes e encerrada com Dotti, o time de Diadema avançou ao mata-mata com a terceira colocação do Grupo A-6. Na segunda fase, foi eliminado pelo Ceilândia-DF, por 2 a 1, no placar agregado.

Ao todo, foram 16 jogos na divisão, com seis vitórias, quatro empates e seis derrotas. O time marcou 20 gols e sofreu 21.

Rebaixado no Paulistão, o Água Santa disputará a Série A-2 em 2026, com a meta de voltar à elite estadual. Sem divisão nacional para o próximo ano, o único caminho para retornar ao cenário brasileiro já em 2027 seria por meio de uma eventual participação – e título – na Copa Paulista.

