Liga São-caetanense recebe Santo André Paulista Sub-20 de futsal

A equipe da Liga São-caetanense de Futsal fará o clássico regional contra o Santo André Futsal, nesta quinta-feira (148), às 17h30, no Ginásio Joaquim Cambaúva Rabelo, no Bairro Barcelona, com entrada franca, pelo Campeonato Paulista Sub-20 de Futsal.
A partida marca o confronto dos donos da casa, quinto colocado com 22 pontos, contra a equipe andreense, segunda colocada com 27 pontos, mas líder em aproveitamento, já que conta com nove jogos e nove vitórias.
O técnico Ronaldo Cavallaro espera um jogo bastante disputado contra o Santo André Futsal. “Temos uma equipe equilibrada, com o terceiro melhor ataque (33 gols) e a quarta melhor defesa (18 gols sofridos). Vamos enfrentar um grande time, com um ataque poderosíssimo (55 gols), mas sabemos das nossas qualidades e vamos atrás da vitória, sabendo que nosso principal objetivo é se classificar entre os quatro melhores times para termos vantagem de jogar a segunda partida em casa na próxima fase”, explicou Cavallaro.
JOGOS
A Liga Sancaetanense de Futsal ainda tem cinco partidas para encerrar a fase de classificação. Após o clássico contra o Santo André Futsal, a equipe de São Caetano enfrentará o líder Corinthians (19), em casa; vai ao interior enfrentar o Lorena (24); recebe o Wimpro de Guarulhos (18/9), em casa; e encerra sua participação nesta fase em Paulínia contra o Paulinense (28/9).
