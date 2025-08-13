Liga São-caetanense recebe Santo André Paulista Sub-20 de futsal

A partida marca o confronto dos donos da casa, quinto colocado com 22 pontos, contra a equipe andreense, segunda colocada com 27 pontos, mas líder em aproveitamento, já que conta com nove jogos e nove vitórias.

O técnico Ronaldo Cavallaro espera um jogo bastante disputado contra o Santo André Futsal. “Temos uma equipe equilibrada, com o terceiro melhor ataque (33 gols) e a quarta melhor defesa (18 gols sofridos). Vamos enfrentar um grande time, com um ataque poderosíssimo (55 gols), mas sabemos das nossas qualidades e vamos atrás da vitória, sabendo que nosso principal objetivo é se classificar entre os quatro melhores times para termos vantagem de jogar a segunda partida em casa na próxima fase”, explicou Cavallaro.