Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Política

Adriana Berringer diz que Cross Regional é um sonho

Adriana Berringer diz que Cross Regional é um sonho

Segundo a secretária, Estado repassa perto de R$ 1,15 milhão para a saúde da cidade

Angelica Richter
14/08/2025 | 08:15
FOTO: Claudinei Plaza/DGABC
A secretária de Saúde de São Caetano, Adriana Beringer, participou nesta quarta-feira (13) do podcast Política em Cena, do Diário, e afirmou que a im-plementação da Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) Regional viria para oficializar uma parceria que já existe entre as sete cidades do Grande ABC. A região espera há oito anos por resposta do governo do Estado sobre a criação de uma regulação da saúde regional. 

“A Cross Regional seria um sonho aqui para nós. Temos equipamentos grandes e super bem-avaliados (na região), não só os estaduais como também os municipais, que poderiam estar ajudando uns aos outros em demandas que não são completamente atendidas. A Cross Regional é uma ideia fantástica, que vai trazer um superganho para a população da região”, afirmou.

Adriana disse ainda que hoje a troca de vagas excedentes em determinados serviços ocorre naturalmente entre as cidades. “A Cross Regional viria para formalizar e ampliar essa possibilidade de troca que já acontece entre os municípios. É claro que nos ajudamos sempre que necessário”, pontuou. 

Outra questão levantada durante o podcast foi a participação do governo do Estado no custeio da saúde em São Caetano. O aumento de repasses estaduais para o setor tem sido pleito encampado pelos prefeitos das sete cidades do Grande ABC. No primeiro quadrimestre de 2025, São Caetano investiu na saúde R$ 201 milhões, sendo que a participação do Estado nesse valor foi de R$ 1,15 milhão. “Então, estamos sempre esperando apoio (do governo estadual).”

Sobre a antecessora na Pasta, Regina Maura, ter se recusado a fazer comentário sobre sua gestão, Adriana afirmou que aprendeu muito com a ex-secretária e que a estrutura que a saúde de São Caetano tem hoje se deve muito ao trabalho desenvolvido em sua administração. “Vivemos uma democracia. A Regina foi uma pessoa com quem trabalhei mais de 20 anos. Não tenho como falar sobre a opinião dela”, afirmou. A entrevista completa está disponível nos canais digitais do Diário

Temos o problema de uma população hospitalocêntrica’


