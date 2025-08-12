Bridgestone inaugura centro de distribuição em Mauá

Mauá ganhou, nesta terça-feira (12), um novo impulso econômico com a inauguração do centro de distribuição da Bridgestone, um dos maiores nomes da indústria de pneus no mundo. Localizado na Avenida Papa João XXIII, o espaço deve criar 200 vagas diretas e 210 indiretas, fortalecendo o mercado de trabalho e atraindo novos investimentos para a cidade.



O prefeito Marcelo Oliveira (PT) participou da cerimônia e ressaltou o papel estratégico da instalação. “Temos trabalhado para criar um ambiente propício aos negócios, oferecendo qualificação profissional gratuita, incentivando a formalização e ampliando nossa equipe de captação de vagas. A chegada da Bridgestone confirma que Mauá está no radar de grandes empresas”, disse.



A inauguração acontece em meio a um cenário positivo para a economia local. Segundo o Caged, Mauá liderou a geração de empregos no Grande ABC em junho, com 407 novas vagas formais. No primeiro semestre de 2025, foram 2.715 postos criados — um salto de 3.600% em relação ao mesmo período do ano passado.



No país, a indústria de pneus segue em alta: em 2024, foram exportadas 9,5 milhões de unidades, sendo os Estados Unidos o principal destino. O setor reúne 11 fabricantes, 21 plantas industriais em sete estados e emprega mais de 32 mil pessoas diretamente e meio milhão indiretamente.

LEIA TAMBÉM:

Oficinas do PPA 2026–2029 alinham ações e metas da Prefeitura de Mauá