Oficinas do PPA 2026–2029 alinham ações e metas da Prefeitura de Mauá

A Prefeitura de Mauá avança na elaboração do PPA (Plano Plurianual) 2026–2029, principal instrumento de planejamento orçamentário do município. Atualmente, a gestão está na fase de construção da estrutura de programas, ações, indicadores e metas que nortearão as políticas públicas pelos próximos quatro anos.

Entre os dias 1º e 11 de agosto, a Secretaria de Finanças coordenou um ciclo de oficinas intersetoriais com mais de 20 secretarias municipais, com o objetivo de alinhar propostas, revisar objetivos e definir metas físicas, indicadores e finalidades de cada ação. Essa etapa busca garantir que o novo PPA esteja integrado às diretrizes estratégicas da gestão municipal, às demandas da população colhidas em consultas online e audiências presenciais, aos diagnósticos internos das secretarias e à viabilidade orçamentária e técnica de execução.

“Esse momento é fundamental para traduzirmos as demandas da população e os planejamentos internos das secretarias em ações concretas, com metas claras e viáveis. Estamos construindo um PPA realista, integrado e com foco em resultados para melhorar a qualidade de vida da população”, destacou o secretário de Finanças, Vagner Minervino da Rocha.

Antes dessa fase técnica, a Prefeitura concluiu a etapa de escuta popular, com ampla participação da sociedade. Ao todo, foram registradas 4.624 propostas — sendo 656 manifestações espontâneas — enviadas presencialmente ou pela plataforma digital, com participação feminina representando 67,7% do total de contribuições. As principais demandas identificadas nesse processo envolveram planejamento urbano e habitação, com destaque para a regularização fundiária; educação, que concentrou cerca de 20% das manifestações; e saúde, responsável por aproximadamente 16% das contribuições.

A consulta pública online ocorreu entre 7 e 29 de junho, e sete audiências públicas presenciais foram realizadas de 9 a 17 de junho, reunindo mais de 1.200 pessoas. Nesses encontros, a gestão municipal prestou contas, apresentou diagnósticos e ouviu sugestões diretamente dos moradores.

O processo de elaboração do PPA teve início com a fase de diagnóstico, baseada em relatórios técnicos das secretarias e do sama (Serviço de Saneamento de Mauá), além dos dados coletados na consulta popular. Agora, com as propostas analisadas tecnicamente e alinhadas aos eixos estratégicos, às demandas comunitárias, aos diagnósticos internos e à viabilidade orçamentária, a Prefeitura está estruturando programas e ações que irão compor o documento final.

Na sequência, será feita a consolidação das informações e a apresentação do material à apreciação do prefeito Marcelo Oliveira. Com o aval do chefe do Executivo, a equipe técnica avançará para a codificação e elaboração da peça completa, que será encaminhada à Câmara Municipal. O prazo legal para entrega é 31 de agosto, mas, neste ano, o envio ocorrerá em 29 de agosto, uma vez que o dia 31 será feriado. Esse material também servirá de base para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e para os orçamentos municipais anuais.

