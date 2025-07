Audiência do PPA no Assunção destaca demandas de inclusão em São Bernardo

A 13ª audiência pública do PPA (Plano Plurianual Participativo) 2025-2029 de São Bernardo foi realizada na noite de segunda-feira (30) no bairro Assunção. O encontro faz parte da série de consultas presenciais do programa “A Voz da Gente – Cidade Pra Frente”, que percorre diferentes regiões para coletar demandas e sugestões da população.



No Assunção, a presença de moradores e lideranças comunitárias incluiu a participação de pessoas com deficiência, que reforçaram pedidos por mais acessibilidade em espaços públicos. Um dos relatos foi do morador Daniel Rezende, surdo, que solicitou ampliação de políticas para a comunidade surda e fiscalização de equipamentos públicos. Intérpretes de Libras acompanharam a audiência.



Ao todo, 22 participantes usaram o microfone para apresentar reivindicações. Os principais temas abordados foram segurança pública, com pedidos de mais rondas policiais, recapeamento de ruas, manutenção de praças e criação de novos espaços de lazer.



Segundo a Prefeitura, as contribuições feitas durante as audiências são consolidadas em um documento que orienta o orçamento para os próximos quatro anos. O PPA é elaborado junto à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, que projeta orçamento de aproximadamente R$ 7 bilhões, com maior parte voltada para Saúde e Educação.



O programa de escuta popular foi lançado no início de junho e prevê 15 encontros presenciais em escolas municipais, além de participação online. A consulta pública segue aberta até 12 de julho no site oficial (https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/consultapublica) e pelo aplicativo Na Palma da Mão.



Os dois últimos encontros ocorrem nos seguintes locais:



- 03/07 (quarta), às 19h, na EMEB Irmã Odete – Maria Ramos Pinto, Vila São Pedro.



- 05/07 (sábado), às 10h, no Ginásio João Soares "Brasa", Riacho Grande.