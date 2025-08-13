DGABC
Setecidades Titulo Dise de Santo André

Mulher é presa por vender “bala gourmet” com LSD nas redes sociais

Operação apreendeu drogas, embalagens e equipamentos usados no tráfico após mandado de São Caetano

Yuri Kumano
 Especial para o Diário
13/08/2025 | 16:07
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante nsta terça-feira (12) durante operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Santo André. O cumprimento de mandado de busca e apreensão ocorreu em uma residência no bairro Cidade Líder, Zona Leste da Capital, expedido pela 2ª Vara Criminal de São Caetano.

No local, os policiais encontraram “balas gourmet” – balas de goma recheadas com LSD líquido, um alucinógeno capaz de alterar a percepção visual e auditiva do usuário. Segundo a investigação, a venda era feita pelas redes sociais, onde eram divulgados cardápios e tabelas de preços.

A ação também resultou na apreensão de maconha, haxixe, ecstasy, cocaína, LSD, embalagens, balanças de precisão, medicamentos de uso veterinário, celulares e um notebook. Questionada, a suspeita confessou participação no esquema de tráfico.

Os entorpecentes serão analisados pelo IC (Instituto de Criminalística). O caso foi registrado na sede da Dise de Santo André como tráfico de drogas e cumprimento de mandado de busca e apreensão.

