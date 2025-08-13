Justiça condena GCM de São Caetano por morte durante perseguição

A Justiça do Estado de São Paulo condenou nesta semana o GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano Clayton Yuri Oliveira, 46 anos, por homicídio culposo pela morte de um homem no dia 1º de janeiro de 2024. A sentença determinou um ano de detenção em regime aberto, pena substituída pelo valor de cinco salários mínimos (R$ 7.590) aos herdeiros da vítima. A Justiça rejeitou as alegações de legítima defesa e estrito cumprimento do dever, apontando “imprudência” e a incompatibilidade da ação com parâmetros internacionais de direitos humanos.

O incidente ocorreu quando a vítima, Luís Henrique Procópio de Alcântara, estava na garupa de uma motocicleta com um amigo, ambos sem capacete e com parte da placa coberta por fita adesiva, e retornavam de uma celebração de Ano Novo. Eles seguiam um veículo, onde estavam duas amigas. Os guardas municipais estavam em patrulhamento na Rua Joana Angélica após serem acionados.

Segundo a denúncia, os GCMs passaram a seguir a motocicleta, que havia se perdido do carro. O guarda Clayton Yuri Oliveira, alegando ter visto um “objeto semelhante à arma” na mão do condutor da moto e após seu parceiro ter dito "arma", efetuou um disparo de carabina, atingindo fatalmente Luís Henrique. O laudo necroscópico confirmou que a morte foi causada por hemorragia aguda interna traumática.

A investigação, contudo, revelou contradições e a ausência de provas que confirmem a versão dos guardas. As testemunhas, incluindo o garupa, afirmaram que Luís Henrique não portava arma ou objeto similar. As imagens de vídeo analisadas no processo não apresentaram qualquer evidência de que a vítima estivesse armada ou tivesse feito gestos ameaçadores aos guardas. Além disso, nenhuma arma foi encontrada no local do crime.

A defesa de Clayton Yuri Oliveira argumentou legítima defesa e estrito cumprimento do dever, mas o juiz considerou que o réu não conseguiu demonstrar a existência de uma ameaça efetiva. A tese de que a fita adesiva na placa da moto justificaria a suposição de criminosos armados foi refutada na sentença, que ponderou ser mais comum a adulteração em crimes não violentos.

A decisão destacou que a “utilização de arma de fogo por parte de policiais e guardas deve ser feita com a máxima cautela, não podendo ser banalizada”. O juiz reforçou ainda na sentença à falta de socorro à vítima por parte do réu e seu parceiro logo após o disparo. “Eles optaram por perseguir o carro, revelando um descompasso com os parâmetros internacionais para lhe prestar a mais pronta assistência”.