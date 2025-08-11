DGABC
Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Segurança pública

Smart Sanca atinge marca de identificação e auxílio na prisão de 30 procurados pela Justiça

Ao longo do período, foram retirados das ruas sentenciados por tráfico de drogas e homicídio

Do Diário do Grande ABC
11/08/2025 | 18:51
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O Smart Sanca – Centro de Inteligência, Segurança e Emergências da Prefeitura de São Caetano – atingiu a marca de identificação e auxílio na prisão de 30 procurados pela Justiça. Duas ocorrências registradas no fim de semana resultaram na detenção de dois indivíduos com mandados criminais em aberto, um deles por condenação por estupro. Ao longo do período, foram retirados das ruas sentenciados por tráfico de drogas e homicídio.

A ferramenta emitiu alerta na tarde de sábado (9), quando um homem que caminhava pela região da Avenida Conde Francisco Matarazzo foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial.

Uma equipe da Polícia Militar assumiu a ocorrência, localizou o homem em uma lanchonete e, em pesquisa ao banco de dados do Smart Sanca – integrado aos principais bancos de informações do Estado e do País –, constatou que o indivíduo havia sido condenado por estupro e tinha pedido de prisão expedido pela Justiça de São Paulo. O homem foi conduzido à Delegacia Sede e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

O segundo caso foi registrado na noite de sábado (9). GCMs (Guardas Civis Municipais) da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) realizavam patrulhamento pela região central de São Caetano quando receberam alerta do Smart Sanca a respeito da entrada, na cidade, de um veículo Jeep Renegade cujo proprietário tinha mandado de prisão em aberto.

LEIA TAMBÉM:

Smart Sanca terá reforço com compra de mais 153 câmeras

Os agentes abordaram o veículo na esquina da Avenida Guido Aliberti com a Rua São Paulo e confirmaram a identidade do condutor, que havia sido condenado por crime de trânsito, com mandado expedido pela Justiça de Goiânia, em Goiás. Ele foi conduzido à Delegacia Sede de São Caetano para os encaminhamentos formais da detenção.

Sobre a ferramenta

Inaugurado em 19 de julho, o Smart Sanca auxiliou as forças de segurança na prisão de 31 procurados pela Justiça, sendo 13 pelo sistema de reconhecimento facial e 18 pela ferramenta de leitura de placas veiculares. Entre os detidos estavam condenados por tráfico de drogas e homicídio.

São 510 câmeras espalhadas por todo o território de São Caetano, integradas a um moderno sistema com análise de dados e pronta resposta de servidores capacitados. O Smart Sanca engloba serviços de segurança pública, Defesa Civil, saúde e trânsito, sendo uma ferramenta de monitoramento e gestão da cidade.


