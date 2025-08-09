Smart Sanca terá reforço com compra de mais 153 câmeras

Menos de um mês após o lançamento do Smart Sanca, a Prefeitura de São Caetano já prepara a ampliação do sistema com a compra de 153 novas câmeras de monitoramento. Os novos equipamentos se somarão as 510 câmeras já em operação, fortalecendo o sistema de inteligência e segurança, que utiliza tecnologias de reconhecimento facial, leitura de placas de veículos e videomonitoramento para prevenir e combater a criminalidade na cidade.

A instalação dos novos equipamentos está prevista para começar ainda no primeiro semestre de 2026, com o objetivo de aumentar a segurança e promover mais qualidade de vida à população.

Segundo o secretário de Governo, Caio Lessio Previato, as novas câmeras serão destinadas ao monitoramento de equipamentos das áreas da saúde, esportes e educação, além de algumas vias. “O prefeito quer equipes específicas para acompanhamento de cada Secretaria. Ou seja, uma para a saúde, outra para educação e assim por diante”, pontuou Previato.

A aquisição será realizada por meio de pregão eletrônico, de acordo com a necessidade e a disponibilidade orçamentária. A Prefeitura estima investimento de R$ 19 milhões no aprimoramento do Centro de Inteligência. São Caetano é a única cidade do Grande ABC interligada ao programa do governo do Estado Muralha Paulista.

“Essa modernização fará do Smart Sanca uma ferramenta ainda mais poderosa de monitoramento do nosso município. Nossa meta é ter uma câmera em cada rua e cruzamento de São Caetano, para garantir a tranquilidade do morador da nossa cidade. Em poucas semanas o Smart Sanca trouxe resultados que nos dão a certeza que estamos no caminho certo ao robustecer ainda mais essa importante ferramenta”, afirmou o prefeito Tite Campanella (PL).

Inaugurado em 19 de julho, segundo a Prefeitura, o Smart Sanca já resultou na prisão de 27 procurados pela Justiça, acusados de crimes como tráfico de drogas e homicídios. De acordo com o secretário de Governo, a eficácia do sistema foi comprovada ao longo desses quase 60 dias de operação, incluída a fase de testes.

“É um grande sucesso na questão da resposta rápida para a sociedade. O êxito do Smart Sanca é expresso no fato de termos zero roubo de veículos em julho, algo inédito na cidade. Para além dos indicadores, aumentou a sensação de segurança da população”, afirmou Caio Previato.

O projeto de expansão do Smart Sanca será executado conforme a capacidade orçamentária e a demanda operacional. A iniciativa inclui a instalação de 51,5 mil metros de cabeamento de fibra óptica, 100 novos postes de sustentação e 153 câmeras de última geração, entre elas os modelos PTZ (com movimentos panorâmicos e zoom), fixas e LPR (com leitura de placas veiculares e reconhecimento facial).

A Prefeitura também ampliará o Centro de Inteligência, com a instalação de cinco servidores de armazenamento, 54 switches gerenciáveis e sete estações de trabalho, garantindo maior capacidade de processamento e análise de dados em tempo real.

Outro destaque da expansão é a adoção de 256 licenças do software VMS (Video Management System), que permitirá a integração e gestão centralizada de todas as câmeras do sistema. Com isso, a cidade ganha uma estrutura ainda mais eficiente para monitoramento inteligente, potencializando a capacidade de resposta dos órgãos de segurança pública.

“Com essa ampliação, o sistema ganhará ainda mais precisão e agilidade, fortalecendo o trabalho integrado entre as Pastas que utilizam o Smart Sanca, como a Secretaria de Segurança, a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, a Secretaria de Mobilidade Urbana e a Defesa Civil”, afirmou o secretário.