Smart Sanca auxilia no resgate seguro de menina de 12 anos perdida

O Smart Sanca, Centro de Inteligência, Segurança e Emergências da Prefeitura de São Caetano, foi fundamental para localizar e garantir a segurança da menina de 12 anos que se perdeu na tarde desta terça-feira (29), enquanto passeava com a família no Parque Linear Kennedy - Rei Pelé. A jovem foi encontrada pela GCM (Guarda Civil Municipal), com a ajuda do monitoramento das câmeras, na Avenida Presidente Kennedy, a algumas quadras do parque.

A ocorrência teve início quando os pais, moradores do Bairro Boa Vista, perceberam o sumiço da filha durante o passeio. Eles acionaram o número 0800 7000 156 e imediatamente o Smart Sanca mobilizou a equipe da GCM, utilizando as câmeras espalhadas pela cidade para rastrear os passos da adolescente.

“Os pais nos ligaram muito preocupados com o desaparecimento dela e imediatamente utilizamos a tecnologia do Smart Sanca para localizá-la. A ligação direta para o 0800 7000 156 foi determinante para a agilidade no atendimento da ocorrência e para que pudéssemos devolver a menina com saúde e em segurança para os genitores”, afirmou o coordenador geral do Smart Sanca, César Wendel.

Inaugurado em 19 de julho, o Smart Sanca já atua de forma integrada em ocorrências de segurança, saúde e trânsito, em um trabalho integrado de GCM, Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Secretaria de Mobilidade Urbana, Polícia Militar e Polícia Civil. O sistema conta com mais de 500 câmeras distribuídas por São Caetano, além de reconhecimento facial conectado aos principais bancos de dados estaduais e nacionais.

