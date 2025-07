Smart Sanca auxilia em prisão de homem procurado após identificar placa de veículo

O Smart Sanca - Centro de Inteligência, Segurança e Emergências da Prefeitura de São Caetano foi decisivo na prisão de um procurado pela Justiça. As câmeras inteligentes identificaram o veículo relacionado ao indivíduo com mandado de prisão em aberto e acionaram a GCM (Guarda Civil Municipal), que efetuou a captura.

A ocorrência aconteceu no começo da tarde desta quinta-feira (24), na Rua Manoel Coelho, no Centro da cidade. O Smart Sanca reconheceu a placa veicular do Volkswagen Polo e, por meio do acesso aos bancos de dados integrados, apontou que o proprietário do veículo era um homem com prisão decretada pela Justiça em São Paulo.

Após a abordagem por parte da GCM, o procurado foi conduzido à Delegacia Sede para as providências cabíveis.

O sistema Smart Sanca é uma ferramenta essencial no combate à criminalidade, especialmente na identificação de veículos vinculados a pessoas procuradas e também do reconhecimento facial. Desde a fase de testes até agora, foram detidos 23 indivíduos com mandado de prisão em aberto, 11 pelo reconhecimento facial e outros 12 pela leitura de placas.