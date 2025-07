Smart Sanca: São Caetano ativa segurança inteligente e prende 20 foragidos

Mesmo antes de ser oficialmente inaugurado, o Smart Sanca — novo centro de inteligência e segurança de São Caetano — já mostrou resultados expressivos no combate à criminalidade. Em apenas 30 dias de testes, o sistema contribuiu para a prisão de 20 procurados pela Justiça: 10 por meio de reconhecimento facial e outros 10 com o uso de leitura automatizada de placas veiculares.



Entre os casos destacados pela administração municipal estão prisões por tráfico de drogas e outros crimes graves. Só nos dois últimos dias de testes, três indivíduos com mandados de prisão foram identificados e detidos pela Guarda Civil Municipal (GCM). Na quinta-feira (17), um homem foi localizado em frente ao Espaço Verde Chico Mendes. Já nesta sexta-feira (18), outros dois foram identificados em áreas públicas: um no Bosque do Povo, no Bairro Mauá, e outro nas dependências do Atende Fácil.



Inauguração oficial

A cerimônia oficial de inauguração do Smart Sanca será neste sábado (20), com a presença de autoridades municipais e estaduais. Na manhã de sexta-feira, o secretário de Segurança de São Paulo, Orlando Morando, visitou as instalações e comparou o novo centro ao sistema da capital. “Em São Paulo temos o Smart Sampa. Fico contente em ver São Caetano evoluir nesse aspecto”, afirmou.



Já o prefeito Tite Campanella destacou o impacto imediato do projeto: “Importante ver que antes mesmo da inauguração o Smart Sanca tem trazido resultados exitosos. Seguiremos investindo na estrutura, na tecnologia e na GCM para prender criminosos que queiram passar pela cidade.”



Tecnologia integrada e operação 24 horas

O Smart Sanca conta com 510 câmeras de monitoramento em funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana. A tecnologia é integrada aos principais sistemas de segurança do país, como Muralha Paulista, Alerta Brasil e Córtex, permitindo a identificação em tempo real de veículos e pessoas procuradas.



O centro reúne uma equipe multidisciplinar, com profissionais da GCM, Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil e das secretarias de Mobilidade Urbana e Saúde. Todos passaram por capacitação específica para operar os sistemas de análise de dados e inteligência artificial utilizados na plataforma. O objetivo é garantir uma resposta rápida e eficaz em ocorrências de segurança e emergências