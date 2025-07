CGE de São Caetano registra mais de 10 mil atendimentos em 2025

Prestes a virar o Smart Sanca, CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de São Caetano atingiu a marca de 10.320 atendimentos no primeiro semestre deste ano, uma média de 57 chamados por dia. O número expressivo é resultado do trabalho em conjunto das áreas de Segurança, Mobilidade Urbana, Defesa Civil e Saúde.

Pelo número 0800 7000 156 e pelas plataformas de monitoramento em tempo real somam mais de 679 atendimentos, o que reflete a confiança da população nos canais oficiais. Além disso, foram registrados 216 acidentes sem vítimas e 64 com vítimas.

A mobilidade urbana também se beneficia da estrutura do CGE, com 196 ocorrências relacionadas a semáforos com defeito e 94 veículos abandonados ou localizados em vias públicas. A ação conjunta entre o CGE e equipes de fiscalização garante a agilidade de resolver problemas como esses para evitar grandes transtornos à população.

“O CGE é um equipamento muito importante para o dia a dia da Prefeitura. Além de monitorar 100% da cidade e ser essencial nas nossas ações de Segurança, ele também é fundamental na organização viária da cidade e traz agilidade à Prefeitura nas atividades de pronta resposta quando precisamos oferecer à população”, avaliou o secretário de Governo, Caio Lessio Previato.

Em relação a área de Defesa Civil, foram registrados sete alagamentos, todos com respostas imediatas das equipes do município. Com a integração das secretarias e o uso da tecnologia e da vigilância constante, é possível que a segurança do São Caetano tenha uma ação mais preventiva e eficaz em situações de risco.

LEIA MAIS: Smart Sanca é modelo

A evolução do CGE para o Smart Sanca irá acontecer neste sábado (19). O Smart Sanca será o Centro de Inteligência, Segurança e Emergências de São Caetano, que contará com 500 câmeras de monitoramento em toda a cidade, com equipamentos de reconhecimento facial integrados aos principais bancos de dados do Estado e do País.