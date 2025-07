São Caetano mantém queda de roubos e amplia investimentos em segurança

Pelo quinto mês seguido, São Caetano apresenta queda nos registros de roubo, de acordo com os últimos dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado. Em maio, a redução foi de 27,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, consolidando o município como um dos mais seguros da região.



No acumulado de 2025, os roubos de veículos diminuíram 41,2% e os de outros bens, como celulares, recuaram 37,2%. O desempenho é atribuído a ações conjuntas entre a Guarda Civil Municipal, as polícias Civil e Militar, além do apoio de moradores e comerciantes.



Para reforçar o combate à criminalidade, a Prefeitura vem renovando a estrutura da GCM, que passou a contar com pistolas Glock de última geração, tablets e câmeras corporais, todos integrados ao Centro de Gerenciamento de Emergências.



Além disso, um novo sistema de monitoramento, o Smart Sanca, deve ser lançado em breve. O projeto amplia o uso de tecnologia para identificar placas de veículos, reconhecer rostos e cruzar dados com bancos estaduais e federais, emitindo alertas em tempo real para possíveis ameaças.



Segundo o secretário de Segurança, Lourival dos Santos Silva, a meta é seguir investindo em equipamentos modernos, integração das forças de segurança e maior participação da comunidade para manter São Caetano cada vez mais protegida.