São Caetano avança na geração de empregos e inclusão de jovens

São Caetano mantém ritmo consistente de crescimento na geração de empregos formais, de acordo com dados do Caged divulgados pelo Ministério do Trabalho. Em maio, o município registrou saldo positivo de 678 novas vagas, somando mais de 5.700 admissões no período. Com isso, o total de trabalhadores formais na cidade chegou a 118.710.



LEIA MAIS: São Caetano vai investigar 100 mil cadastros irregulares na saúde

Um dos destaques é a participação dos jovens no mercado de trabalho local. Apenas em maio, mais de 1.500 pessoas com até 24 anos foram contratadas, número que representa um marco na inclusão da juventude no setor produtivo.



Os setores de comércio, indústria, construção civil e serviços continuam sendo motores da economia municipal. Somente o comércio respondeu por 838 contratações, enquanto a construção civil abriu quase 600 novas vagas. No mesmo período, 479 empresas foram abertas, ampliando o total de negócios ativos na cidade para mais de 35 mil, incluindo cerca de 14 mil MEIs.



LEIA MAIS: São Caetano é a segunda cidade mais desenvolvida do Brasil

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Pio Mielo, os números são resultado de uma atuação conjunta entre poder público, empresas e a comunidade. Segundo ele, a meta é manter o ambiente favorável para investimentos, geração de empregos e oportunidades, sobretudo para os jovens, fortalecendo São Caetano como referência de desenvolvimento no Grande ABC.