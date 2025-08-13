Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 13 de agosto de 2025

Tarcísio de Freitas – 1

‘Região coleciona série de obras inacabadas do governo estadual’ (Primeira Página, ontem). Mas esse governadorzinho não está preocupado em trabalhar pela população; está preocupado em defender o inelegível.<EM>





Cida Cuzziol - do Facebook





Tarcísio de Freitas – 2

“Tarcísio sobre Centro de São Paulo: ‘Trocando a Cracolândia por inteligência artificial’” (www.dgabc.com.br). Se, por um lado, removeu a maioria dos usuários de drogas das imediações da Rua Santa Ifigênia e da Estação da Luz, por outro lado espalhou estes mesmos usuários para outras ruas da Capital e da região metropolitana. Por exemplo, aqui no Grande ABC, parece haver mais usuários nas ruas. Ou é uma impressão somente minha?





Luiz Claudio de Souza - do Instagram





Tarcísio de Freitas – 3

Na edição de segunda-feira do Diário, dois assuntos me chamaram a atenção. O primeiro: três leitores que comentam o tarifaço culpam o Lula! Nenhum responsabiliza a família Bolsonaro e o Trump, que agem de forma mafiosa para prejudicar o Brasil com tarifas sem critérios econômicos! O segundo: reportagem de capa (‘Governo de São Paulo reduz repasses de verbas destinadas à Saúde para sete cidades do Grande ABC’) mostra o idolatrado governador (com pretensões presidenciais para 2026, candidatura possivelmente apoiada pelos citados leitores), tirando verba de área social crítica, enquanto prioriza, entre outras aberrações, o programa de escolas cívico-militares!





João Paulo Mendes Parreira - São Caetano





Alexandre de Moraes

Não é de hoje que o ministro do STF ( Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes vem cometendo excessos em suas atitudes e julgamentos, muitos deles não como reza a Constituição, mas sim pela sua cabeça e seu fígado. Exemplos não faltam e basta fazer uma pequena pesquisa na internet. Além de outros casos, temos os envolvidos no triste e lamentável episódio de 8/1, começando pela instância errada, sem o devido processo legal e com penas exorbitantes como sabemos. Ninguém quer impunidade, mas todos os brasileiros merecem serem julgados dentro da lei e de acordo com seus delitos, o que não vem ocorrendo há tempos. Colocou-se ao longo dos anos, com a conivência dos seus pares, como o todo-poderoso da Nação, mandando e desmandando sem sequer ter tido um mísero voto de um eleitor brasileiro. Agora parece-me que está provando do próprio veneno ao ser atingido pela cassação de seu visto americano e pela lei Magnitsky. Se correto ou não, há controvérsias e cada um que faça seu julgamento.





Mauri Fontes - Santo André





Tarifaço

China e Estados Unidos entram em acordo e prorrogam por 90 dias o início da taxação, mostrando que a diplomacia bem aplicada resolve todos os problemas. Mas o Brasil, tendo um anão diplomático como presidente, continua a dar socos em ponta de faca.





Vanderlei Retondo - Santo André





Lula x Bolsonaro

‘Bolsonaro será investigado por associar Lula a ditador’ (Política, ontem). Deixa ver se entendi: o Lula recebe Nicolás Maduro aqui no Brasil pouco tempo depois de se tornar presidente pela terceira vez. O Lula vai jantar com o representante do partido comunista chinês. O Lula compra toneladas de óleo diesel da Rússia. O Lula tem uma lista enorme de fotos com Fidel Castro. Ah, não vamos nos esquecer de que este governo recebeu um avião russo no domingo, Dia dos Pais. Existe alguma dúvida de que este governo faz parte do Foro de São Paulo e que neste grupo só existem ditadores? É o fim da picada o que acontece com o Bolsonaro. Depois querem reclamar que o governo dos Estados Unidos está impondo todo tipo de sanção por causa do Judiciário e do governo brasileiro, que não param de violar os direitos humanos e de se relacionar com ditadores pelo mundo inteiro. Vamos ver até onde vai tudo isso. Sem pressa de nada, para que pressa?

Rogério José Renna - do Facebook