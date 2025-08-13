Sorteio da Lotofácil premia em R$ 1,8 mi nesta quarta-feira (13)

Resultado foi divulgado pela Caixa em transmissão ao vivo
A Caixa divulgou o resultado do concurso 3.468 da Lotofácil, durante transmissão ao vivo nesta quarta-feira (13). As dezenas buscam o novo sortudo a receber o prêmio de R$ 1,8 milhão.
Entre as quinze bolas sorteadas, o novo sortudo deve acertar de 11 a 15 números, segundo as regras do jogo.
As dezenas sorteadas no Espaço da Sorte foram: 12-24-03-06-09-10-04-18-19-21-01-25-13-14-23.
