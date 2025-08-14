Taka Yamauchi diz que não vai buscar reeleição

Há oito meses no comando de Diadema, o prefeito Taka Yamauchi (MDB) surpreendeu a todos que aguardavam, quinta-feira da semana passada, na antessala do plenário Juscelino Kubitschek, no Palácio 9 de Julho, na Capital, o início da solenidade em que o Diário recebeu o Colar de Honra ao Mérito Legislativo pelos relevantes serviços prestados ao Estado de São Paulo nos seus 67 anos de existência. Na presença de cinco de seus colegas prefeitos e de outras autoridades regionais, o emedebista declarou em alto e bom som que não será candidato à reeleição. Argumentou que ninguém sobrevive oito anos ao ritmo insano de trabalho a que é submetido o número um do Paço diademense, daí a ideia de passar o bastão em 31 de dezembro de 2028. Ninguém no ambiente pôde afirmar se Taka falava sério ou apenas brincava. O fato é que apontou até mesmo seu candidato preferido à sucessão: Adler Kiko Teixeira, seu atual secretário de Administração.

BASTIDORES

Em meio ao tarifaço

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC realiza hoje, a partir das 8h30, assembleia geral de prefeitos, com a visita institucional do ministro do Trabalho e Emprego e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT-foto). A entidade não explicou a pauta que será tratada, mas a participação do titular da Pasta é oportuna, enquanto a região calcula as consequências do tarifaço de 50%, aplicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros e como isso pode impactar na geração de emprego nas sete cidades.