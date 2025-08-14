Taka Yamauchi diz que não vai buscar reeleição

Há oito meses no comando de Diadema, o prefeito Taka Yamauchi (MDB) surpreendeu a todos que aguardavam, quinta-feira da semana passada, na antessala do plenário Juscelino Kubitschek, no Palácio 9 de Julho, na Capital, o início da solenidade em que o Diário recebeu o Colar de Honra ao Mérito Legislativo pelos relevantes serviços prestados ao Estado de São Paulo nos seus 67 anos de existência. Na presença de cinco de seus colegas prefeitos e de outras autoridades regionais, o emedebista declarou em alto e bom som que não será candidato à reeleição. Argumentou que ninguém sobrevive oito anos ao ritmo insano de trabalho a que é submetido o número um do Paço diademense, daí a ideia de passar o bastão em 31 de dezembro de 2028. Ninguém no ambiente pôde afirmar se Taka falava sério ou apenas brincava. O fato é que apontou até mesmo seu candidato preferido à sucessão: Adler Kiko Teixeira, seu atual secretário de Administração.
BASTIDORES
Em meio ao tarifaço
O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC realiza hoje, a partir das 8h30, assembleia geral de prefeitos, com a visita institucional do ministro do Trabalho e Emprego e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT-foto). A entidade não explicou a pauta que será tratada, mas a participação do titular da Pasta é oportuna, enquanto a região calcula as consequências do tarifaço de 50%, aplicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros e como isso pode impactar na geração de emprego nas sete cidades.
Ideia que vira lei
O presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (Podemos), teve a aprovação por acordo do projeto “Ideia que vira lei”, direcionado a professores doutores e estudantes matriculados em cursos de graduação e pós-graduação de instituições de ensino superior públicas ou privadas no Grande ABC. A redação foi criada em conjunto com a UFABC (Universidade Federal do ABC), a fim de integrar a comunidade acadêmica ao Legislativo. “A proposta tem como objetivo pensar no futuro do município com a intenção de continuar elevando a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população”, destacou o texto.
Atiradora
Vereadora de São Bernardo e escudeira do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Nina Braga (PL) programou sessão para saudar os CACs (Colecionadores, Atiradores e Caçadores). A solenidade está marcada na Câmara para sábado (16), às 9h, no plenarinho. “Essa homenagem é para você que, assim como eu, defende a vida, a família e a liberdade”, afirmou a bolsonarista. O projeto instituindo a celebração do segmento na cidade foi apresentado pela própria parlamentar e aprovado em maio deste ano no Legislativo.
O último a sair apague a luz...
Não é de hoje que se nota em Mauá que o ex-prefeito e atual deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil) está cada vez mais isolado no meio político e vê debandada de ex-aliados para o grupo do arquirrival e chefe do Executivo, Marcelo Oliveira (PT). Ontem à tarde, o petista esteve com Aparecida Gomes da Silva, liderança atuante da Associação de Moradores da Vila Independência. Até bem pouco tempo, Cidinha, como é conhecida na cidade, integrava o time de Atila, mas, ao que parece, a fila andou.
Avante!
Chamou atenção o comportamento divergente de dois novatos que estrearam na Câmara de Santo André terça-feira, no período de licença dos titulares. Igor Henrique Pereira dos Santos, o Bigodinho, que assumiu a cadeira de Renatinho do Conselho, cobrou melhoria na rede de saúde. Já Mauricio Gentofanti, o Maradona, que substitui temporariamente Danilo Santana Reis, o Dandan, fez o oposto, tecendo generosos elogios ao sistema. Todos integram o Avante, da vice Silvana Medeiros.
