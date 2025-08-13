Festival do Chocolate terá progamação infantil com Luna neste domingo (17)

O Festival do Chocolate de Ribeirão Pires recebe neste domingo (17), às 15h, o Show da Luna, fenômeno entre o público infantil, que será realizado no Choco Palco. Além disso, o evento conta com dia dedicado para as crianças com parque de diversões, área kids, pintura de rosto e apresentações circenses, garantindo um dia repleto de atividades para toda a família.

A programação especial começa já às 14h, com a Palhaçaria Emarp, e às15h, apresentações como Palhaçaria e Circo Liporoni espalham alegria pelo circuito do evento.

Outra atração de destaque é o Parque de Diversões instalado no estacionamento anexo ao Paço Municipal. Nele, brinquedos como roda-gigante, carrinho de bate-bate, pescaria, tiro ao alvo e pula-pula garantem diversão para todas as idades.

Na Rua Felipe Sabbag, a Área Kids concentra brinquedos e jogos especialmente pensados para crianças, com segurança e acompanhamento, funcionando durante todos os dias do Festival.

Atrações

A Banda Sinfônica da FASCS (Fundação das Artes de São Caetano) trará o espetáculo Absolute Cinema na sexta (15), no sábado (16) Silvio Brito trará os clássicos da música brasileira ao Choco Paço e no domingo (17), além do Show da Luna, a dupla Bruno e Barretto fechará o fim de semana com os sucessos do sertanejo.

Novo Formato - Esta 20ª edição do Festival do Chocolate marca o retorno de um formato urbano e descentralizado, integrando comércio local e atrações culturais. A entrada é gratuita, mas o evento promove uma ação solidária: quem quiser pode contribuir com 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para cães e gatos.

Com mais de 100 atrações culturais distribuídas entre os palcos Choco Paço, Santo Antônio e Vila do Doce, o Festival do Chocolate mantém o compromisso de oferecer entretenimento de qualidade, combinando música, gastronomia, artesanato e lazer para todos os públicos.