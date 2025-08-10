Festival do Chocolate de Ribeirão Pires atrai mais de 30 mil pessoas

Mais de 30 mil pessoas circularam pelas ruas do centro de Ribeirão Pires neste primeiro final de semana da edição especial de 20 anos do Festival do Chocolate. Com novo formato urbano e programação cultural gratuita, o evento transformou o Paço Municipal, a Vila do Doce e as vias do entorno em um grande palco a céu aberto, reunindo famílias, visitantes e moradores para celebrar música, gastronomia e cultura.

Entre as apresentações que encantaram o público, a atração infantil no palco Palco Choco Paço arrancou sorrisos e aplausos de crianças e adultos. Maria Cecília Duarte, filha de Fernanda e Daniel Duarte, moradores de São Bernardo, resumiu a experiência com entusiasmo: “Eu não queria que acabasse, gostei muito. Teve música, amei o tema”.

A festa, que conecta mais de 100 atrações culturais a 128 empreendimentos locais – entre gastronomia, artesanato e comércios gerais, reforça o papel do festival como vitrine para a economia criativa e o empreendedorismo de Ribeirão Pires. “Celebrar os 20 anos do Festival do Chocolate neste formato especial, com a cidade viva e cheia de visitantes, é muito emocionante. E neste Dia dos Pais, a data ganha um significado ainda maior, pois foi meu pai, Clovis Volpi, quem idealizou essa festa que hoje é patrimônio da nossa cidade”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Participante do Festival do Chocolate desde a primeira edição, Elza Farias, proprietária da confecção Cão Feliz Moda Pet, com quiosque na Vila do Doce, comemorou a mudança de formato da festa. “Era um sonho dos comerciantes da cidade. Todos queriam participar e, agora, ficou democrático. Todos tiveram espaço para mostrar seu trabalho e receber o público”, disse.

LEIA MAIS:

Festival do Chocolate: Samuel Pompeo une choro e jazz em Ribeirão Pires

Ao longo do dia, a programação espalhou música, arte e diversão por todo o centro da cidade. No Palco Choco Paço, além do Mundo Bita, teve dança do ABCDança e o rock irreverente do Geriatricus, que fechou a noite. No Memorial Santo Antônio, a tarde teve o som autoral do Nandú, o samba do Chico Macedo Grupo e a energia do TuNormalis. A Vila do Doce foi embalada pelo set nostálgico da banda Flash Back, além das apresentações de Rockixe e Grilos Reunion.

Pelas ruas, o público encontrou intervenções musicais da EMARP, números de circo e palhaçaria, estátuas vivas, performances itinerantes de violino e saxofone, garantindo um festival diverso e vibrante do início ao fim.

Programação

A festa segue até 31 de agosto, com programação cultural às sextas, sábados e domingos, distribuída em três palcos: Choco Paço, Palco Santo Antônio e Palco da Vila do Doce. No palco principal, Choco Paço, o público poderá curtir shows de artistas como Silvio Brito, Bruno & Barretto, Lorena Alexandre (com tributo a Marília Mendonça), Márcio Gomes e Rafa Torres. A programação também inclui, ainda, espetáculos infantis como Show da Luna, Beatles para Crianças e Mundo de Kaboo.

LEIA TAMBÉM:

Negritude Jr agita o Festival do Chocolate