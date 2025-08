Festival do Chocolate: Samuel Pompeo une choro e jazz em Ribeirão Pires

O choro tradicional encontra o jazz contemporâneo neste sábado (9), às 19h, em Ribeirão Pires. Quem assume o Palco Memorial Santo Antônio no Festival do Chocolate é o Samuel Pompeo Quinteto, com um espetáculo que funde raízes brasileiras, improvisação e linguagem moderna.



O grupo liderado pelo saxofonista, compositor e pesquisador Samuel Pompeo apresenta uma proposta que reimagina o choro no século XXI. No show, músicas autorais e releituras de nomes como Pixinguinha e Radamés Gnattali ganham nova vida com elementos do jazz — ritmo, harmonia e improviso — sem perder o espírito do choro.



No repertório, faixas dos álbuns Que Descaída (2016) e Passos Largos (2022), além de peças como Dodecafonando (baseada na técnica dodecafônica de Schoenberg) e a clássica Descendo a Serra, de Pixinguinha & Benedito Lacerda, com arranjo renovado.



A formação conta com Samuel Pompeo (saxofones, clarinete baixo), Paulinho Vicente (bateria), Sidney Ferraz (piano), Iury Batista (contrabaixo) e Luiz Claudio Sousa (guitarra), celebrando os 10 anos do quinteto.



Com doutorado em música pelas universidades de Aveiro (Portugal) e UNESP (Brasil), Pompeo se dedica a estudar os paralelos e contrastes entre o choro e o jazz — gêneros que nasceram quase ao mesmo tempo, em lados opostos do Atlântico, a partir da fusão de ritmos africanos com a música europeia.



Ao longo de três décadas de carreira, ele construiu uma trajetória marcada pela pesquisa, pela experimentação e pela busca por novas formas de manter a música instrumental brasileira em movimento.



Serviço

O quê: Show Samuel Pompeo Quinteto

Quando: Sábado, 9 de agosto, às 19h

Onde: Palco Memorial Santo Antônio – Festival do Chocolate, Ribeirão Pires

Quanto: Entrada gratuita