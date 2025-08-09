Negritude Jr agita o Festival do Chocolate

O Centro de Ribeirão Pires foi tomado pela música, cultura e aromas irresistíveis neste sábado (9), no segundo dia do Festival do Chocolate, que este ano comemora 20 anos com um novo formato urbano e participação recorde de expositores e atrações. No palco principal, o Choco Paço, o sábado começou com edição especial do Sábado com Dança, reunindo apresentações de dança de grupos como Studio Kika Bibiano e Dominium Studio de Dança. O grande momento da noite ficou por conta da banda Negritude Júnior, que embalou o público com sucessos do pagode nacional. Hits como Timidez, Absoluta e Contos de Fada empolgaram o público.

A comemoração contou com 16 apresentações culturais espalhadas por três palcos e pelas ruas da Estância; gastronomia inovadora e público que lotou o Centro da cidade, gerando impacto positivo para o comércio local.

"Aqueles que estão aqui conosco percebem a mudança gigantesca que está sendo feita no Festival. Conseguimos agregar os comércios do centro e os que vinham de fora encontraram um ponto temporário na cidade também. Foi um sucesso este novo modelo e projeto, com muitos artistas tanto nos palcos quanto nas ruas", disse o prefeito Guto Volpi (PL).

"A gente aproveita esse novo modelo para agradecer. Quando olhamos para o passado, em 1986, não existiam espaços como este com essa visão de poder começar em um local com tanta estrutura. Então, parabéns à cidade e parabéns aos organizadores por terem proporcionado tudo isso, não a nós (Negritude Júnior), mas sim aos novos artistas que ganham espaço em um local com uma grande estrutura como esta", declarou o Nenê.

No Palco Memorial Santo Antônio, artistas como Alessandro Ferraz, Edu Moreno e Samuel Pompeo Quinteto encantaram o público com MPB e jazz. Já no Palco Vila do Doce, a programação trouxe sons nordestinos com Adenildo do Acordeão, Leon Felix e Fabinho Zabumbão, em tributo a Luiz Gonzaga. As ruas ganharam vida com atrações itinerantes como as estátuas vivas, o violinista Doeji e o acordeonista Luiz Fernando.

A munícipe Daiana Carboni, mãe de duas crianças, destacou o cuidado com o público infantil e o clima familiar do festival, elogiando o novo formato. "Apesar de morar em Ribeirão Pires há apenas um ano, eu e minha família já tínhamos vindo em outras edições do Festival do Chocolate. Este ano, fiquei encantada com o novo formato, principalmente pelo cuidado com as crianças — o Yuri e o Heitor estão aproveitando. É um espaço perfeito para curtirmos juntos, em família. Com certeza vamos voltar nos próximos finais de semana para saborear mais da gastronomia", contou.

De acordo com estimativas da Prefeitura, a edição deste ano deve injetar cerca de R$10 milhões na economia municipal. Além do impacto financeiro positivo, o novo modelo também reduziu custos, resultando em uma economia de R$1,2 milhão em comparação com 2024.

A entrada manteve o caráter solidário: embora não obrigatória, a doação de 1kg de alimento ou ração para pets foi incentivada, fortalecendo ações sociais. Ao todo, 128 estabelecimentos participam da festa, sendo 73 gastronômicos, 28 artesãos e 27 comércios gerais.

Entre as novidades culinárias, o público pôde experimentar pudim de cambuci com chocolate, chopp de chocolate, vinho com licor de cacau e pratos salgados como filé mignon e costelinha ao molho de chocolate.

A programação deste domingo (10) começa cedo, às 7h, com a ChocoRun, corrida que atravessa as ruas da Estância. Ao longo do dia, atrações como Mundo Bita, Rockixe, Grilos Reunion e apresentações de circo, música itinerante e flashback animarão a cidade até a noite.

Confira a programação deste domingo (10):

Paço Municipal

07h – ChocoRun

Palco Choco Paço

15h – Mundo Bita

17h – Grupo de Dança

20h – Geriatricus

Palco Memorial Santo Antônio

15h – Nandú

17h – Chico Macedo Grupo

19h – TuNormalis

Palco Vila do Doce

14h às 18h – Flash Back

18h – Rockixe

20h – Grilos Reunion

Atrações de Rua

14h – Intervenção Músical EMARP

15h – Palhaçaria ABC

15h – Circo Liporoni

15h – Bandinha

16h – Estátuas Vivas

17h – Liliam Jardim

17h – Doeji Volinista Itinerante

17h – Elias Saxofone Itinerante