Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

Festival do Chocolate terá passeio turístico grátis em Ribeirão Pires; veja detalhes

Os passeios acontecem aos domingos de agosto (10, 17, 24 e 31) com saídas da Vila do Doce, no coração do festival

Natasha Werneck
07/08/2025 | 12:20
FOTO: Felipe Cruz/PMETRP
FOTO: Felipe Cruz/PMETRP


Além de música, cultura e chocolate, o público que prestigiar o Festival do Chocolate – 20 anos poderá embarcar em uma verdadeira imersão na história da cidade com o City Tour gratuito “Rolê por RP”, promovido pela Prefeitura. Os passeios acontecem aos domingos de agosto (10, 17, 24 e 31) com saídas da Vila do Doce, no coração do festival.

LEIA MAIS: Festival do Chocolate começa nesta sexta (8) em Ribeirão Pires; veja programação

O tour leva grupos de até 30 pessoas para conhecer cartões-postais da cidade, como o Jardim Japonês, o Mirante São José e o Centro Histórico de Ribeirão Pires. Os passeios são realizados em quatro horários: 13h30, 14h45, 15h45 e 16h30, e exigem inscrição prévia online, que pode ser feita pelo link: https://bit.ly/city-tour-chocolate.

A iniciativa integra o programa PEPTA (Educação Patrimonial, Turística e Ambiental) e tem como objetivo valorizar a história, a memória e o potencial turístico da cidade, aproximando moradores e visitantes de suas riquezas culturais.

Festival urbano, gratuito e com mais de 100 atrações

Nesta edição comemorativa de duas décadas, o Festival do Chocolate acontece em formato urbano e descentralizado, espalhado por diversos pontos do centro da cidade, como a Vila do Doce, o Paço Municipal (Choco Paço), o Memorial Santo Antônio e ruas como Felipe Sabbag e Miguel Prisco.

LEIA MAIS: Choco Run ''dá a largada'' no Festival do Chocolate de Ribeirão Pires neste domingo (10)

Com entrada gratuita e solidária — quem quiser pode doar 1 kg de alimento ou ração — o evento deve movimentar até R$ 10 milhões na economia local, com uma economia de R$ 1,2 milhão em relação à edição anterior.

A programação cultural conta com mais de 100 atrações. No primeiro fim de semana, o público confere shows de Blues Beatles (08/08), Negritude Jr. (09/08) e Geriátricos (10/08), além do espetáculo infantil do Mundo Bita, também no domingo (10).


