Corrida

Choco Run 'dá a largada' no Festival do Chocolate de Ribeirão Pires neste domingo (10)

As inscrições seguem abertas até esta sexta-feira (8)

Natasha Werneck
07/08/2025 | 09:04
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Choco Run 2025 vai movimentar as ruas de Ribeirão Pires neste domingo (10), abrindo com fôlego e animação a nova edição do Festival do Chocolate. A corrida temática, já tradicional na cidade, terá largada às 7h no Paço Municipal e reúne atletas e entusiastas em percursos de 5 e 10 quilômetros. As inscrições seguem abertas até esta sexta-feira (8).

LEIA MAIS: Festival do Chocolate começa nesta sexta (8) em Ribeirão Pires; veja programação

Realizada pela Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, a prova é voltada tanto a corredores experientes quanto aos que desejam se desafiar de forma mais descontraída. Mais que uma disputa, a Choco Run é um momento de celebração da saúde, do esporte e da cultura local.

Os interessados em participar devem se inscrever pelo site oficial e pagar uma taxa de R$ 89,90. Cada atleta receberá um kit com camiseta oficial, número de peito e medalha de participação. A entrega acontece no sábado (9), das 10h às 17h, exclusivamente no Complexo Ayrton Senna. Não haverá entrega no dia da prova.

Para retirar o kit, é necessário apresentar documento com foto, comprovante de pagamento e comprovante de endereço. Caso o material seja retirado por outra pessoa, será exigido também um termo de responsabilidade preenchido e assinado.

A corrida também tem caráter solidário. Os participantes são incentivados a doar alimentos não perecíveis ou ração para pets, que serão destinados a projetos sociais da cidade. “Mais do que uma competição, a Choco Run é um momento de união e cidadania. Convidamos todos a participarem dessa grande festa”, afirma Emerson Gilarde, secretário de Turismo e Esportes de Ribeirão Pires.

Combinando esporte, solidariedade e o clima festivo do Festival do Chocolate, a Choco Run deve reunir centenas de corredores e visitantes, aquecendo o início de um dos eventos mais emblemáticos do calendário regional.


